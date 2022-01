Jevnt løp om hotellprosjekt ved Kjelvene

Det kan bli svært spennende når kommunestyret mandag skal avgjøre om utbyggere skal få bygge et hotell- og næringsprosjekt i et kvartal i Østre bydel.

Mesteparten av kvartalet skal etter planen bebygges med et hotell med 320 rom.

Stein Halvor Jupskås Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Begge de store partiene, Ap og Høyre, er splittet i saken, noe som gjør det helt uforutsigbart hva flertallet lander på.

Saken koker i realiteten ned til om utbyggerne skal få lov til å rive to trehus i Spilderhauggata eller om trehusene må innarbeides i prosjektet.

Les også Hotell ved Kjelvene utsettes

Saken har versert i flere omganger i utvalg for by- og samfunnsutvikling.

Utbyggingsselskapet SVG1 AS vil rive mesteparten av bebyggelsen i kvartalet, men vil bevare gamle tårnhuset. Hovedvirksomheten i den nye bebyggelsen er et hotell med 230 rom. Bebyggelsen er tenkt oppført i 4–6 etasjer. Varierte og fargerike fasader skal sørge for at volumene brytes opp i det utbygger tidlig valgte å kalle «Kulørkvartalet».

Les også Planer om nytt hotell ved Kjelvene

Les også Vil rive trehus og bygge hotell på Storhaug - politikerne ber utbygger jekke ned prosjektet

I den første omgang, høsten 2020, ble prosjektet sendt tilbake for bearbeiding. To forslag om å bevare de to trehusene falt imidlertid begge. Selv om det var flertall for dette i utvalget, gjorde uenighet om formuleringen at dette momentet ikke ble med i bestillingen til utbygger.

Hotellprosjektet ligger i Harald Hårfagres gate, like øst for Bybrua i Stavanger.

Omkamp

Da så utbygger neste gang presenterte et justert forslag, med flertallsvedtakene fra UBS ivaretatt, var utvalget likevel ikke fornøyd. Denne gang ble det vedtatt at de to trehusene måtte innarbeides i prosjektet.

Utbygger har i ettertid gjort det klart at bevaring av trehus vil måtte medføre at det planlagte prosjekt, som det er lagt ned mye tid og penger i, må forkastes.

« Premissene for utvikling og utbygging av kvartalet

endres i stor grad, og det vil ikke være aktuelt for grunneier å igangsette et nytt planforslag med de kostnader, uforutsigbarhet og manglende lønnsomhet det ville medføre», heter det i et brev fra SVG 1 AS.

De to omstridte husene i Spilderhauggata i forgrunnen. I bakgrunnen det såkalte Tårnhuset som skal innarbeides i prosjektet.

Ny omkamp

Utbygger krevde så å få saken tatt opp i kommunestyret, og det er det som skjer på mandag.

Der ligger det an til et uhyre tett løp. Både Arbeiderpartiet og Høyre er splittet i saken. I Ap er det alt klart at gruppen vil dele seg omtrent på midten. Dersom det samme skjer i Høyre, kan det ende med en avstemning med 34 for å bevare trehus og 33 for å sende det foreliggende forslag, uten trehusene, ut på høring.

Regnestykket er slik: Partiene Venstre, Rødt, SV og MDG, med til sammen 14 representanter vil ganske sikkert avvise hotellforslaget under henvisning til trehusene.

– Det er i hvert fall vårt synspunkt. Dette er verdifulle hus fra slutten av 1800-tallet som utbygger har latt stå å forfalle. Det må bli slutt på å ta hus for hus i Trehusbyen vår, sier Kjartan Alexander Lunde (V).

Også Cille Ihle (H) mener at trehusene må få stå. Hun håper imidlertid ennå på et kompromiss der utbygger får lov til å øke byggehøyden i andre deler av kvartalet, i bytte mot å innarbeide trehusene i prosjektet.

Utbygger vil rive disse to trehusene i Spilderhauggata. Mandag blir det avgjort om flertallet i kommunestyret gir åpning for det.

Jevnt løp

På den andre siden er det liten grunn til å tvile på at Folkets Parti, Frp og Pp, til sammen 12 representanter vil gå for å tillate riving.

– Disse to husene er ikke vernet. Dette blir i tilfelle vern etter innfallsmetoden. Utbygger har gjort alt de er blitt bedt om, og skal blant annet ta vare på tårnhuset i kvartalet. Hensynet til forutsigbarhet taler også for at de får tillatelse, sier Frode Myrhol (Folkets Parti).

– Ære være de som vil bruke penger på å bygge et hotell i dette området. Det vil bli et nytt løft for bydelen, sier Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Senterpartiet og KrF, med tre representanter hver, har i sin partibehandling falt ned på hver sin side av gjerdet. KrF prioriterer vern av trehus, mens Sp lytter mer til utbygger i denne saken.

Mye vil dermed bli avgjort av hvem som faktisk møter for de store partiene. Blir begge gruppene delt akkurat på midten, ligger det an til en knepen seier for vernesiden.

Kommunestyret har også en uavhengig representant, Christian Wedler som ble valgt inn for Frp Kanskje blir det han som ender på vippen til sjuende og sist.

Uavgjort blir det uansett ikke.