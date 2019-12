Laura (28) er lei av gavehysteriet. I år sendte hun denne meldingen til venner og familie.

Professor mener det er mange gode grunner til å ta forventningene litt ned.

TOK GREP: Laura Agathe Moberg brukte energi på julegaver. Hun har gjort en forandring i år. Foto: Eirik Brekke

Det er trangt om plassen under mange norske juletrær. Gavekjøp krever ikke bare penger, men også tid og krefter for mange i desember.

Laura Agathe Moberg (28) fra Bergen så seg lei på det hun opplevde som et gavehysteri og en tidstyv. I samråd med samboeren tok hun grep og sendte en melding til venner og familie allerede i januar.

«Til verdens fineste familie», begynte meldingen.

Hovedbudskapet kom deretter:

«Vi har bestemt oss for at vi verken vil gi eller motta julegaver. I en verden hvor det kjøpes og kastes altfor mye».

Hatt lyst i flere år

– Jeg har i flere år hatt lyst til å droppe gavene, forklarer Moberg til Bergens Tidende.

Hun begrunner det med tre ting:

Det er unødvendig å få og gi ting det ikke er behov for.

Av klima- og miljøhensyn.

Styret og stresset som kan følge med det å løpe rundt etter gaver rett før jul.

– Jeg elsker julen. Det er en fantastisk tradisjon med kosen, duftene, maten og å være med familien. Jeg synes dette blir ødelagt av å bruke flere timer i kø, heller enn å nyte det, sier Moberg.

SKIKKELIG JUL: – Hadde det vært opp til meg hadde jeg pyntet juletreet i begynnelsen av november, sier Laura Agathe Moberg. Men samboeren hennes synes det var vel tidlig, og ba henne vente til desember. Foto: Eirik Brekke

Mottakerne av meldingen hennes reagerte positivt, ifølge Moberg.

Hun fikk svar som «kult» og «kjempebra». Noen ble også inspirert til å droppe gaver til de voksne.

– Men noen svarte at de likevel ville gi meg gave, sier Moberg.

Farmor ville gi

Det gjaldt blant annet farmoren hennes.

– Farmor svarte at hun kom til å komme med pengekonvolutten, og det er greit, sier hun smilende.

MINDRE STRESS: Laura Agathe Moberg forteller at hun har mer tid til å slappe av og nyte juleforberedelsene i år. – Det er deilig, forteller hun. Foto: Eirik Brekke

Moberg forteller at ting hun har fått som hun ikke bruker, kan være vanskelig å kvitte seg med fordi hun får dårlig samvittighet eller «kanskje kan få bruk for».

Men i en leilighet på rundt 50 kvadratmeter, er det ikke plass til alt.

– Jeg er veldig glad i Finn.no. Det er fantastisk å gi bort eller selge ting der, sier hun.

GARTNER: 28-åringen jobber i en blomsterbutikk som selger og gartner. Foto: Eirik Brekke

– Veldig behagelig

De økonomiske besparelsene er for henne betydelige.

– Jeg har spart mye penger. Himmel og hav, sier Moberg.

Hun forteller at hun har spart tid – og ikke minst kan nyte førjulstiden på en ny måte.

Moberg har blant annet vært på julekonsert.

– Der snakket alle om alt de måtte gjøre før jul. Folk minner hverandre på at de må huske å kose seg, sier hun.

For henne har det tidligere gått flere dager med til å planlegge, kjøpe og levere gaver.

– Det der julehysteriet blir bare større og større for hvert år, mener hun.

– Hva har det gjort med tiden før jul?

– Den har vært veldig behagelig, fastslår Moberg.

Professorens råd

PROFESSOR: Janne Grønli, professor i biologisk psykologi og leder for «Bergen stress and sleep group». Foto: Privat

At mange kjenner på stress både før og under julefeiringen, er velkjent. Det skal planlegges, kjøpes, hentes, lages og leveres.

Julestress, kaller Janne Grønli det, professor i biologisk psykologi.

– Mange ønsker også å gjøre om huset, rydde og vaske slik at det også blir jul inne. Det krever både tid og ressurser, legger hun til.

Professoren sier at det er en del press fra miljøet og handelsstanden. I butikkene ser vi alt vi kan gjøre, alt vi kan kjøpe og få det perfekt, sier hun.

Grønli sier det hjelper å ta forventningene litt ned, slik Moberg har gjort ved å droppe årets gaver.

– Hun reduserer antall grublerier, tanker og bekymringer rundt gaver, sier Grønli.

– Ikke gjør noe hele tiden

Professoren forklarer at kroppen har et fysiologisk system for å takle reelle stressituasjoner. Vi har derimot ikke noe system for å takle bekymring og grubling.

Det kan gå utover søvnen, tiden hvor hjernen får koblet seg inn på nytt.

– Vi må gjøre ferdig grublingen på dagen og la kvelden være grublefri. En god natts søvn kan faktisk hjelpe deg med å finne gode aha-løsninger neste dag, sier Grønli.

Professorens tre råd for å redusere stress og grubling:

Ikke bekymre deg så mye. Kroppen vår er ikke laget for å bearbeide bekymringer over tid. Skap tid til en rolig kveldstid og en god nattesøvn. Sett av tid til deg selv, gjerne fra klokken 21.00. Da kan neste dag være mye mer effektiv. Bruk noen minutter på ikke gjøre noen ting i løpet av dagen.

