Stålverkets eiere inn i entreprenørfirma

Stålverkets eiere kjøper seg inn i entreprenøren Fiskå Maskin i Strand, som har inngått intensjonsavtale om overtakelse av en annen lokal entreprenør.

Fiskå Maskin har grunnarbeidet i Taumarka, et stort byggefelt på Tau. Foto: Pål Christensen

– Fiskå Maskin er på offensiven, og etter å ha lagt stein på stein i 13 år, har vi nå inngått en avtale med BR Industrier og Brødrene Nordbø AS, som gjør dem til medeiere, heter det i en pressemelding.

Det Bjørn Rygg-eide konsernet BR Industrier og Brødrene Nordbø AS eier stålverket på Jørpeland. Sammen med entreprenøren Fiskå Maskin stifter de nå Fiskå MaskinHolding AS, som eier alle aksjer i Kai & Anlegg, A-brygger AS og Fiskå Maskin AS.

Hensikten er å få en sterkere rygg og legge til rette for videre vekst.

– Vi ser på åpningen av Ryfast som en stor mulighet for oss markedsmessig, og som et gunstig tidspunkt å gjennomføre denne styrkingen på. Vi skal dra nytte av kompetansen som kommer inn, og skape synergier på tvers av fagfelt når vi nå får inn to store industriutviklere på laget vårt. De eier litt over 50 prosent av det nye selskapet, opplyser Jan Gaute Krogevoll, som fortsetter som daglig leder i Fiskå Maskin.

Jan Gaute Krogevoll fortsetter som daglig leder i Fiskå Maskin. Foto: Pål Christensen

Entreprenøren har også inngått en intensjonsavtale med Reidar Eie AS om overtakelse.

– Avtalen er i boks. Vi kjøper ikke aksjeselskapet, men overtar alle ansatte, kunder og kundeavtaler. Vi skal gjøre vårt ytterste for at alle parter blir ivaretatt på en god måte, og ser det som en positiv forsterkning av laget vårt. Totalt blir vi 35 ansatte i selskapene, som får felles administrasjon og tett samarbeid. Den samlede omsetningen var cirka 70 millioner kroner i fjor, sier Krogevoll.

