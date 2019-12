Helsedepartementet: Beklagelig at ambulansefly er ute av tjeneste

Alle ambulanseflyene i Finnmark er torsdag ute av tjeneste på grunn av sykdom blant pilotene. Helsedepartementet sier til VG at situasjonen er beklagelig.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Alle ambulanseflyene i Finnmark er torsdag ute av tjeneste på grunn av sykdom, opplyser Babcock. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

NTB-Markus Weisser

– Det jobbes kontinuerlig med å fylle hullene i vaktplanene etter hvert som sykemeldinger kommer inn, skriver Babcock i en pressemelding torsdag formiddag.

Babcock, som opererer ambulanseflyene, opplyser at de leier inn et ekstra jetfly fra Sverige.

Det innleide ambulanseflyet kan imidlertid kun lande på langbanene, ikke på de mindre rullebanene i fylket.

Fly i Troms og Nordland

Babcock varsler at det uansett vil være redusert tilgjengelighet for ambulansefly i dagene som kommer.

– Flere piloter ved ambulanseflybasene i Kirkenes og Alta har blitt rammet av sykdom. Dette vil redusere tilgjengeligheten for ambulansefly de nærmeste dagene, skriver selskapet.

Kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i Luftambulansen HF sier til NRK at de er kjent med situasjonen.

– Vi skjermer derfor våre kortbanefly i Tromsø og Bodø for å kunne håndtere eventuelle akutte oppdrag i Finnmark og Nord-Norge. Samtidig bruker vi tjenestens andre fly til å håndtere andre oppdrag, sier Haarvik.

Luftambulansetjenesten HF har det overordnede ansvaret for luftambulansetjenesten.

– Krevende

Babcock Norges driftssjef Hilde Sjurelv sier i en uttalelse at julehøytiden gjør situasjonen ekstra krevende.

– Vi har 103 piloter i selskapet, inkludert stand by-piloter som skal ta over vakter ved sykdom. Men når vi har så mange piloter som er syke samtidig, er vi også avhengig av at piloter som ikke er på vakt, både kan og ønsker å steppe inn der vi har behov. Vi er i tillegg avhengig av at det går rutefly som gjør at de kommer seg fram til basene, sier Sjurelv.

– Beklagelig situasjon

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke (H), sier til VG at de ser alvorlig på situasjonen.

– Det er en beklagelig situasjon. Jeg forstår godt at en slik situasjon skaper bekymring for befolkningen i Finnmark, sier Bjerke til avisen.

– Finnmark er særlig sårbart i forhold til luftambulansetjenester, og vi ser derfor alvorlig på den situasjonen vi har hatt i dag med mange syke piloter, sier hun videre.

Utfordringer

Ambulanseflytjenesten har vært i hardt vær i forbindelse med en rekke utfordringer i desember. Babcock måtte sette flere av flyene sine på bakken grunnet tekniske problemer, noe som rammet beredskapen i Nord-Norge.

Først 20. desember var alle luftambulanseflyene tilbake i normal drift. Da ble også mesteparten av den ekstra beredskapen trappet ned.

Babcock har imidlertid hatt ett ekstra fly i beredskap gjennom julen, og Luftambulansetjenesten HF opplyste tidligere i desember at et ekstra jetfly også beholdes fram til 5. januar.

Forsvarets helikopter i Kirkenes, som var del av den ekstra beredskapen, blir også værende fram til 15. januar.

Publisert: Publisert 26. desember 2019 18:26 Oppdatert: 26. desember 2019 18:43