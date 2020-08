Regestrand-drapet: Henlegger saken mot 21-åring

Tre ble pågrepet og siktet etter at Sigbjørn Sveli ble funnet drept på Regestranden i Sola kommune. Nå er saken mot en av dem henlagt. Foto: Jarle Aasland

Kort tid etter at Sigbjørn Sveli ble funnet drept på Regestranden, ble tre menn pågrepet og siktet. To av dem er nå tiltalt for drap eller medvirkning til drap. Nå er saken mot tredjemann henlagt.