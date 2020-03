Klepp: Tinghaugrunden

Tinghaugområdet sett fra Laland. Foto: Odd Inge Worsøe

Kommune: Klepp

Lengde: 7,9 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer

Tinghaug er det høyeste punktet i Klepp kommune med 102 moh., og et naturlig valg av sted for tingmennene som dermed skaffet seg god oversikt over forsamlingen og landskapet rundt. Hele høydedraget med Tinghaug, Krosshaug og Dysjane har vært et særs viktig område i eldre tid. En mengde gravhauger og rike funn tyder på at plassen har hatt stor betydning for politikk, økonomi

og religion.

Turen starter fra parkeringsplassen ved Kåsen idrettshall. Her fra går du langs Lalandsvegen og mot rundkjøringen på Jærvegen (fv 44). Ta første vei til venstre, og fortsett gjennom boligområdet, langs Nordlysvegen, kryss Postvegen og ta deretter til venstre langs gang- og sykkelveien. Følg denne på østsiden av boligområdet og videre på gårdsveien mot Frøylandsvatnet. Gå langs vatnet til gangbru over jernbanen på gårdsvei som fører deg forbi Mosberghagen der Torvald Tu bodde og ut på Lalandsvegen.

Etter noen hundre meter tar du til høyre og følger veien opp til Tinghaug. En informasjonstavle forteller hva som er å se i området:gravhauger fra jernalderen på Grønhaug og Tinghaug, et av landets få gjenværende steinkors på Krosshaug og restene av et gammelt gårdstun på Dysjane. Alt innenfor et lite område hvor du selv velger hvor lang tid du vil bruke på rundturen.

Fra Tinghaug fortsetter du over gjerdeklyver mot vest og tar gårdsveien gjennom Hauge og ned til Jærvegen. Følg gang- og sykkelstien tilbake til Kåsen.

Parkeringsplass ved Kåsen idrettshall. Postvegen ved Tinghaug.

