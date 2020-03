I morgen innføres bål- og grillforbud i Rogaland

Nå er det ikke er tillatt å tenne opp bål eller grill, heller ikke engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Du må droppe bålkosen på turene framover. Foto: Pål Christensen

Tenkt deg ut på tur i helgen? Ta med kaffe på termos og ferdig mat. For:

Brann- og redningssjefen i Rogaland brann og redning IKS har besluttet å innføre generelt bålforbud fra og med torsdag 26. mars klokken 15.00.

Vanligvis gjelder det generelle bålforbudet fra og med 15. april til 15. september hvert år. I denne perioden er det ikke tillatt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark. Forbudet gjelder over hele landet.

Stor skogbrannfare

Men - det er nå så tørt at meteorologene har sendt ut gult varsel om økt skogbrannfare i Rogaland. I tillegg må Rogaland brann og redning gjøre det de kan for å opprettholde beredskapen under korona-pandemien. Derfor innfører de det generelle bålforbudet allerede nå.

Bålforbudet betyr at det ikke er tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark. Lyng- og bråtebrenning er heller ikke tillatt.

Gjelder ni kommuner

Bålforbudet gjelder alle Rogaland brann og redning IKS sine eierkommuner:

Gjesdal

Klepp

Kvitsøy

Sola

Randaberg

Sandnes

Stavanger

Strand

Time

«Bruk av ild utendørs er regulert av Brann – og eksplosjonsvernlovens § 5 Alminnelige plikter samt Forskrift om brannforebygging § 3 Generelle krav til aktsomhet. Brann- og redningssjefen i Rogaland brann og redning IKS har i henhold til ovenstående hjemmel besluttet å innføre generelt bålforbud», heter det i en pressemelding.

Les mer om bålforbudet: rogbr.no/grillogild