Vet du noe mer eller har du bilder? Tips oss: tips@aftenbladet.no eller ring 05150.

Like etter klokken 19 tirsdag kveld fikk Vegtrafikksentralen melding om at en tankbil hadde kjørt i grøfta på E134 øst for Etne.

– Slik jeg har forstått det er det en tankbil med henger. Hengeren står i grøfta, mens trekkvognen står i veibanen og sperrer halvannet felt. Personbiler kan passere i ett felt, mens større kjøretøy ikke kommer forbi, sier trafikkoperatør Marianne Hove ved Vegtrafikksentralen til Aftenbladet like etter klokken 20.

Ifølge operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt er det ikke meldt om personskader.

Må stenge veien helt

Brannvesenet er på stedet. Politiet er på stedet og dirigerer trafikken.

– En bilberger er på stedet, mens en bergingsbil nummer to er på vei fra Haugesund. Veien vil etter hvert bli stengt for bilberging og vil bli stengt i flere timer. Foreløpig vet vi ikke hvor lang tid bergingen vil ta, sier Hove til Aftenbladet klokken 21.30.

Personbiler vil bli dirigert via Fv48/Fv34 og Skånevik mens bergingen pågår. Dette er en omkjøringsvei som ikke er egnet for tungtrafikk.

– Vi plasserer ut mannskaper i Fjæra og Etne for å stoppe tungtrafikken, sier Hove.

Måtte vike for annen bil

E134 er smal og svingete der trafikkuhellet skjedde.

Uhellet skal ha skjedd da tankbilen skulle vike for en annen semitrailer, opplyser operasjonsleder Jostein Reiestad ved Sør-Vest politidistrikt.

Saken oppdateres.