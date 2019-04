Old Irish Pub må betale 300.000 kroner i bot

Det skriver Rogalands Avis.

Bakgrunnen for gebyret er at Arbeidstilsynet under et uanmeldt tilsyn 7. mars oppdaget at ni polske arbeidere var ulovlig innkvartert i det historiske bygget De røde sjøhus i Stavanger, som skal pusses opp og huse puben.

Arbeidstilsynet mener at innkvarteringen ikke var forsvarlig på en rekke punkter og slo fast at pubkjeden brøt loven.

Nå er kjeden ilagt et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner.

– Har tatt lærdom

Administrerende direktør Peder Blak i The Old Irish Pub sier til Rogalands Avis at pubkjeden innrømmer feilene og vil betale overtredelsesgebyret.

– Vi satte oss inn i reglene, men ikke godt nok, og det har vi tatt lærdom av. Siden da har vi sammen med våre samarbeidspartnere og leverandører, grundig gjennomgått alle rutiner for å sikre at all vår virksomhet er i henhold til norske lover og regler, sier Blak.

Kan bli nektet å skjenke

Lovbruddene kan også få konsekvenser for skjenkebevillingen. Da skjenkesøknaden ble behandlet i formannskapet i Stavanger 11. april, kom det under debatten fram et sterkt ønske om å nekte skjenking, men også en frykt for at saken skal havne i rettsapparatet. Formannskapet endte med å utsette saken.

The Old Irish Pub har fra før en norsk filial i Oslo og en i Drammen. I tillegg er kjeden i ferd med å etablere seg flere steder i Norge. Lovbruddene i Stavanger kan få konsekvenser for etableringen også andre steder i landet:

Her er bilder som ble tatt under Arbeidstilsynets tilsyn i De Røde Sjøhus i mars. De viser hvordan arbeiderne bodde:

Rogaland brann og redning IKS

