To mørkegrønne, vatterte kjeledresser med lapper på knærne. To malerkoster, og et luftig gjerde som mangler flettverk. Oddbjørn Johnsen og Vibeke Kvale valgte å bruke palmehelgen til forefallende arbeid.

– Kjeledressene er steingamle. Jeg jobbet i E-verket her på Jørpeland en gang. Kjeledressene stammer derfra. Jeg tror jammen de ble sydd på den lokale Øglænd-fabrikken, sier Oddbjørn Johnsen.

Palmesøndag tok han og Vibeke Kvale turen fra Stavanger til Jørpeland for å fikes opp gjerdet rundt huset til Johnsens mor. Stolpene skal males, nytt flettverksgjerde skal på plass.

– Jeg tror far min satt opp gjerdet i 1953. Så det var på tide, sier Johnsen.

– Skal dere male porten også?

– Den regner jeg med bror min tar, ler Johnsen.

Tommy Ellingsen

Mange tok turen ut i palmehelgen. Flere steder blåste det friskt, og en vattert kjeledress var sikkert god å ha for de mange som valgte å jobbe i hagen.

– Det går unna med påskeliljer, stemorsblomster og lyng. Men noen kjøper også sommerblomster til potter allerede, sier Audun Hetlelid hos Strand Hageland.

Han skal holde åpent flere dager i påsken og ser ikke vekk fra at noen kommer for å få fatt i noen hagemøbler til de solrike dagene som er varslet.

Tommy Ellingsen

I Levik på Forsand varmet sola godt i hytteveggen. Der satt firkløveret Grete Bekkelund, Gaute Larsen, Wenche Sunde og Roy Albrigtsen og nøt lunsjen palmesøndag.

Rundt hytta spankulerer noen høner og en hane. På brødskivene ligger fersk eggerøre dandert. En enorm forsytia-busk skinner om kapp med sola.

Tommy Ellingsen

– Vi er første posten i arrangementet Spor i Forsand. Det har allerede vært flere folk innom her, vi har til og med solgt litt kunst, sier Grete Bekkelund.

Spor i Forsand er en påsketradisjon. Over 20 poster er merket av på kartet for årets sporløype. På flere av postene vises kunst og håndverk fram.

Grete Bekkelund og Gaute Larsen er vertskap i hytta fra 1800-tallet i Levik. Hun er tekstilkunstner, og har også med seg venninnen og billedkunstner Wenche Sunde.

– Nå har vi parkert her for påsken, sier Grete Bekkelund.

Og etter værmeldingen å dømme, kan det bli deilige dager i hytteveggen.