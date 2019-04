Sau på rømmen på Våland

– Det så ut som de var på beite, forteller Bjørn Tore Rotabakk.

Han var ute og luftet hunden da hunden oppdaget de fire eventyrlystne sauene.

– Det var to sauer og to lam. De hadde tatt seg til rette i hagen til noen i Armauer Hansens vei.

Rotabakk forteller at de ikke skapte problemer, men tok livet med ro i morgensola. Det er første gang han ser sau, eller andre gårdsdyr, på Våland.

– Vi har hatt rådyr på besøk men det er jo ingen gård i nærheten av Våland. Jeg kan ikke skjønne hvor de kommer fra. De må ha gått et stykke for å komme seg helt hit.

Operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, Toralv Skårland, forteller at sauene også var innom Kilden kjøpesenter på Hillevåg og Stavanger Universitetssykehus. Det er rundt 1,5 kilometer fra nabolaget til Kilden kjøpesenter, så de fire sauene hadde altså vandret et lite stykke.

– De ble sist observert rundt sykehuset, hvor de sprang rundt luftambulansen sin base.

Eieren forteller til Aftenbladet at sauene har «rømt» fra Vårlibakken.

– Jeg er fryktelig glad for at det ikke skjedde en ulykke. Ikke bare kunne sauene blitt påkjørt, men de kunne forårsaket en ulykke i trafikken. Jeg er veldig lettet for at dette gikk fint og at de ikke vandret enda lenger.

Han bekrefter at sauene nå er kommet trygt hjem.