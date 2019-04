Brannvesenet opphever totalforbud

Totalforbudet er opphevet med virkning fra mandag 29. april. Det kommer fram i en pressemelding.

Selv om totalforbudet nå er opphevet, gjelder fortsatt det generelle bålforbudet. Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Det betyr at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

I praksis rammer dette muligheten til å tenne opp både bål, grill, engangsgrill og stormkjøkken i områder som ikke er innmark. Ifølge forskriften er det likevel tillatt å gjøre opp ild dersom det åpenbart ikke kan medføre brann.

Samtidig er det et generelt krav om å vise aktsomhet, og det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander slik at det kan føre til brann enten på grunn av måten det blir gjort på eller på grunn av forholdene.

Brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud oppfordrer innbyggerne til å være forsiktige med all bruk av ild utendørs:

- I Norge må alle være forsiktige og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt. Det er lov å grille i egen hage og på steder der det åpenbart ikke kan føre til brann, men vær alltid forsiktig og bruk hodet når du gjør opp ild utendørs. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild, er det bedre å stå over, sier Haagenrud.