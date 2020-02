En av de siktede i Regestrand-drapet er løslatt

Mannen som er siktet for medvirkning til ran og grov frihetsberøvelse etter at 44 år gamle Sigbjørn Sveli ble funnet død på Regestranden 9. desember i fjor er løslatt.

Foto: Fredrik Refvem

Dette melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding mandag ettermiddag.

I januar ble siktelsen mot mannen endret fra medvirkning til drap. Han ble da varetektsfengslet i fire uker på bakgrunn av fare for bevisforspillelse.

- Siktelsen om medvirkning til ran og grov frihetsberøvelse opprettholdes, men etter politiets syn foreligger det ikke lenger bevisforspillelsesfare. Han er derfor løslatt, sier politiadvokat Sondre Johannesen Hauge.

To andre menn er som kjent siktet for drap og medvirkning til drap i saken. De er begge fengslet for fire nye uker.

- Politiet gjennomførte nye avhør av de to siktede i forrige uke. Det er nå besluttet å oppheve brev- og besøksforbudet, men siktelsen mot de to er uendret, opplyser Johannesen Hauge.

Det skal gjennomføres rettspsykiatrisk undersøkelse av alle de tre siktede og det gjenstår enkelte tekniske undersøkelser av beslag. Politiet vil dele ny informasjon om utviklingen i saken når den foreligger.

