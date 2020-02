Rotevatn har ikke tid til å diskutere om klimaendringene er menneskeskapt

Klimaendringene stopper ikke ved å melde seg inn i en Facebook-gruppe, sier klimaminister Sveinung Rotevatn (V).

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier klimaendringene er et faktum man må forholde seg til. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

I løpet av snaue to uker har gruppen som kaller seg «Folkeopprøret mot klimahysteriet» fått over 117.000 medlemmer. Gruppen er startet av Knut Amundsen, som mener at klimaendringene ikke er menneskeskapte.

– Jeg forstår at det er politisk debatt og jeg diskuterer gjerne det med disse i Facebook-gruppen, men å diskutere hvorvidt det er menneskeskapt eller ikke, det har vi faktisk ikke tid til, sier Rotevatn til VG.

Han påpeker at klimaendringer skaper store lidelser og er et faktum man må forholde seg til.

– De kan la være å tro på forskning, men nå begynner de faktiske konsekvensene å vise seg og det må vi ta inn over oss – også han som startet gruppen, som for øvrig er aktiv politiker i partiet Demokratene, så vidt jeg kan se.

Rotevatn mener det er kun et lite mindretall som er enig med Amundsen.

En satirisk motgruppe kalt «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet» har samlet 68.000 medlemmer på Facebook i løpet av et par dager.