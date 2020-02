Rådmannen advarer tross millionoverskudd

Gjesdal kommune gikk i fjor med et overskudd på 13,9 millioner, men rådmannen advarer om at utgiftene øker mer enn inntektene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Rådmann Knut Underbakke, til venstre og økonomisjef Bjarte Madland i Gjesdal kommune. Foto: Ola Fintland

Ola Fintland Journalist

Overskuddet utgjør 1,5 prosent av driftsinntektene. Men rådmann Knut Underbakke peker på at utgiftene de siste tre årene har vokst nesten dobbelt så mye som inntektene, og over tid er ikke dette bærekraftig.

– Inntektene har i stor grad stått stille fordi vi ikke har vokst i antall innbyggere de siste årene, og skolene får de samme rammene selv om de får flere elever, sier rådmann Knut Underbakke til Aftenbladet.

Etter avsetninger til fond og overføring av midler til nyinvesteringer er overskuddet på 0,6 mill.

Relativt gode skatteinntekter, både lokalt og nasjonalt, har bidratt til at resultatet ble noe bedre enn budsjettert.

Overskuddet bidrar til å holde låneveksten på et lavere nivå. Tjenesteområdet oppvekst hadde et merforbruk på i underkant av 4 mill., mens tjenesteområdet kultur og samfunn brukte i overkant av 2 mill. mer enn budsjettert. Tjenesteområdet helse og velferd brukte litt over 6 mill. mindre enn budsjettert.