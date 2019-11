Gratis SFO for førsteklassinger i Stavanger

Ordningen innføres fra neste skoleår, heter det i en pressemelding fra partiene Ap, FNB, Rødt, MDG, Sp og SV.

Tiltaket er en viktig del av en storstilt satsing på å gjøre Stavanger langt mer attraktiv for barnefamilier, skriver de seks partiene.

30 millioner

Beregninger gjort av kommunedirektørens stab viser at kostnaden for kommunen blir 30 millioner kroner årlig. Mandagens budsjettlekkasje, ny søskenmoderasjon for familier med barn både i SFO og barnehage, er anslått å ville koste 14 millioner.

Totalt vil dette bety over 40 millioner kroner ekstra til SFO årlig. Det koster i dag 3011 kroner per måned å ha barn i full plass i SFO i Stavanger kommune.

- SFO er en viktig læringsarena, men også et utrolig viktig sted for felleskap. Jeg er svært tilfreds med at vi får til denne satsingen til tross for at regjeringen har gjort det de kan for å vanskeliggjøre slike satsinger ved å redusere overføringene til kommunene, sier gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti, Dag Mossige.

Utjevner

Leder for utvalg for oppvekst og utdanning, Eirik Faret Sakariassen (SV), mener dette kanskje er det viktigste grepet i dette budsjettet.

- Dette gjør Stavanger mer attraktiv for barnefamilier, det utjevner forskjeller og sørge for at alle unger får være med på leken, fremfor at noen førsteklassinger må gå hjem når vennene går til SFO.

Frode Myrhol i FNB kom i skade for å røpe nyheten allerede mandag, men sier seg tirsdag svært fornøyd med gratis SFO for førsteklassinger.

Lavere terskel

- I en tid hvor utgiftene øker for de aller fleste, blant annet på grunn av mye bompenger, så ser vi at flere velger vekk SFO for barna sine. Når vi nå innfører gratis SFO for 1.klassinger så håper vi at vi bidrar til at terskelen for å ha ungene i SFO blir lavere, sier Myrhol.

Senterpartiets varaordfører Dagny S. Hausken mener tiltaket har enorm verdi, selv om det det gjør et godt innhogg i økonomien til kommunen.

- Det er viktig at SFO blir en fellesarena for alle som ønsker å delta. Prisene er veldig høye, og at vi nå kan ta bort kostnader fra mange familier føles godt, sier hun.