Realfag-talenter får tilbud på Jæren

Utdanningsdirektoratet har tildelt Jærmuseet 1,3 millioner for høsten 2020, til oppstart og utvikling av talentsenter for realfag for Rogaland.

Jærmuseet får talentsenter innen realfag fra høsten av. Foto: Pål Christensen

Stein Halvor Jupskås Journalist

Fra før er det fire slike talentsenter i Norge, i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Målgruppa for talentsentrene er elever som alt presterer på et høyt nivå, eller anses å ha potensial for å gjøre det.

Talentsentrene skal bidra til å øke disse elevenes læring og motivasjon i matematikk, naturfag og teknologi, slik at de får mulighet til å utvikle seg faglig og danne nettverk med andre elever med stort læringspotensial.

Talentsentrene skal i første omgang være et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første åra i videregående skole.

Etableringen av talentsentre i realfag hos vitensentre er en oppfølging av realfagsstrategien «Tett på realfag», som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015.