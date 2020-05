Flertall for å utrede Nav-ombud

Flertallet på Stortinget går etter alt å dømme inn for å utrede et ombud for Nav.

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen mener et Nav-ombud vil styrke brukernes rettssikkerhet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti går nå inn for å be det såkalte Harberg-utvalget, som utreder Stortingets kontrollfunksjoner, om å vurdere og komme tilbake med et forslag til etablering av et ombud for Nav.

De tre partiene ser for seg at det nye ombudet skal legges under Sivilombudsmannen.

Det er ventet at også Venstre vil støtte forslagene når de kommer opp til avstemning i plenum. Dermed får de flertall.