Slik blir oppstarten på videregående - sjekk din skole

Mange videregående skoler starter opp på mandag, men åpningen skjer gradvis, og det varierer hvor mange dager elevene skal møte på skolen. Saken blir fortløpende oppdatert med flere skoler.

Rektor Ingunn Folgerø flytter på pulter og gjør sammen med Jan Njærheim klar for skolestart for en av landets største videregående skoler, Bryne vgs. Men bare noen få av de 2000 elevene er på plass fra mandag. Foto: Geir Sveen

Dalane vgs, Egersund

Rektor Aslaug Undheim er nå klart til å opne skulen.

– På Dalane vgs ventar vi til tysdag 12. mai før vi tek inn fleire elevar enn dei som er på skulen no. Vi kjem ikkje opna opp for at alle elevar kjem til å vera på skulen samstundes.

Altså:

Vi opnar ikkje for at det kjem inn for fleire elevar før på tysdag 12. mai.

Vi ventar med utvida elevinntak m.a. fordi:

Vi må sikra at vi har gode smitteverntiltak og god nok kvalitet på anna planverk for å ta imot elevar og tilsette

Vi tek sikte på at elevflokken vert delt slik at vi ikkje har alle elevane inne samstundes kvar dag

Vi tek sikte på at dei elevane som er på skulen, har opplæring heile dagen (deler ikkje skuledagen i to, f.eks.)

Vi tek sikte på at klassane har ulike pausetider og vil utarbeida plan for det

Vi må ha oversikt over og ta omsyn til kva skysskapasitet det er (Kolumbus/Go’Ahead)

Tryggheim vgs, Hå

Her er datoane for oppstart på Tryggheim vgs.

Vg 2 yrkesfag er allereie på skulen.

Vg 3 startar tysdag 12. mai.

Vg 1 yrkesfag startar onsdag 13. mai.

Vg 1 studiespesialiserande og vg 2 studiespesialiserande startar torsdag 14. mai.

Bergeland vgs, Stavanger

Rektor Eiliv Fougner Janssen forteller at ledelsen ved Bergeland videregående skole nå jobber iherdig for å lage gode planer for gjenåpningen neste uke.

– Oppstarten vil variere litt for de ulike avdelingene. Noen avdelinger vil trenge mandagen på å lage gode planer mens andre avdelinger vil ha alt klart før helgen.

Det er fortsatt usikkert hvilke trinn og avdelingen som kan komme på skolen mandag, og hvor mange dager i uken elevene kan være på skolen.

– Den største utfordringen vår er plassmangel. Derfor vil noen elever være på skolen mye mens andre kun annenhver dag. Informasjon vil komme fortløpende til elever og ansatte.

Godalen vgs, Stavanger

Godalen videregående skole har allerede åpnet for undervisning på yrkesfag. Mandag neste uke får også andre elever komme tilbake på skolen.

– Planen er at alle elevene skal få undervisning på skolen to dager neste uke. Vi håper å øke til tre dager i ukene frem mot sommeren. Noen kan starte mandag mens noen må vente. Vi har ikke en fullstendig oversikt over dette enda, sier rektor Øyvind Sørhus.

Den største utfordringen for skolen er belastningen på fellesarealer, gangarealer og kantine.

– Vi klarer å holde en meters avstand i klasserommene og på verksted. Det er fellesarealene som blir vanskelige. Vi planlegger for at trinnene skal ha ulik oppstart, ulik timeplan og ulike pausetider, sier Sørhus.

Hetland vgs, Stavanger

Ved Hetland videregående skole vil gjenåpningen skje gradvis neste uke. VG3 kan forvente å komme tilbake til skolen tirsdag mens VG1 og VG2 må vente til onsdag og torsdag.

– VG3 begynner å bli ferdige med fagene og de fleste har sikret seg standpunkt. Vi vil derfor prioritere undervisning på skolen for VG1 og VG2 i ukene som er igjen frem til sommeren. Men alle trinnene vil veksle mellom hjemmeundervisning og sk

ole. Vi har på ingen måte kapasitet til å ha alle trinnene på skole hver dag, sier rektor Terje Randal Berge.

Han tror alle elevene i VG1 og VG2 vil få 2–3 skoledager i snitt i uken.

– I løpet av neste uke vil alle elevene få en ny timeplan, sier Berge.

Jåttå vgs, Stavanger

– Vi har allerede åpnet skolen for yrkesfag på andre og tredje trinn, og vil ha en fleksibel start for de andre elevene neste uke. De fleste yrkesfaglige linjene, som restaurant- og matfag, vil starte mandag. Andre avdelinger vil trenge mandag til planlegging, og elevene kan derfor ikke komme før tirsdag. Vårt mål er at alle elevene skal ha vært innom skolen innen onsdag, sier rektor Bjørn Olav Lea.

Yrkesfag, praktiske programfag og idrettsfag vil bli prioritert, mens teorifag vil bestå av litt undervisning på skolen og nettundervisning.

– Det vil være en stor variasjon. Noen vil få fulle skoledager mens for andre vil det være vanskelig å få til, sier Lea.

St. Olav vgs, Stavanger

Første undervisningstime hos St. Olav videregående skole blir mandag klokken 12.00. Skolen vil lage en rullerende plan, hvor kun ett trinn er inne på skolen samtidig.

– Hos oss er det to utfordringer: Det ene er å ivareta smittevern. Det skal vi klare, men det krever mye planlegging. Det andre er at elevene i en klasse må fordeles mellom to rom, og lærerne må gå mellom rommene. I tillegg må noe undervisning foregå på video, og lærerne må også følge opp denne undervisningen, sier rektor Mats Bryne, som ønsker å rose alle ansatte.

– Lærerne har løst alle utfordringer under pandemien på en helt fantastisk måte. Jeg er sikker på at vi skal klare dette også.

St. Svithun vgs, Stavanger

Ved St. Svithun videregående skole vil oppstart skje tidligst tirsdag. Vg2 og Vg3 starter opp tirsdag, og Vg1 starter opp onsdag.

I likhet med flere videregående skoler er plassmangel en utfordring, og elevene i en klasse må deles mellom to rom. Det vil derfor ikke være mulig å ha alle elevene på skolen samtidig.

– Vi vil ha videoundervisning parallelt. Hvor mye hver elev får være på skolen må vi komme tilbake til mandag neste uke, sier rektor Åsmund Glende Jakobsen.

Stavanger katedralskole, Stavanger

– Vi har to studieprogram: Studiespesialiserende og musikk, dans og drama. Alle elevene ved alle tre trinn vil komme innom skolen mandag, tirsdag og onsdag neste uke, men vi må fordele de ulike trinnene mellom dagene, sier rektor Grethe Maria Mahan.

Musikk, dans og drama VG1 vil få undervisning på skolen mandag, mens de andre trinnene vil få nettundervisning.

Tirsdag vil musikk, dans og drama VG2 og studiespesialiserende VG1 og VG3 få undervisning på skolen, mens de andre får nettundervisning.

Onsdag får musikk, dans og drama VG3 undervisning på skole og VG2 studiespesialiserende, mens resten får nettundervisning.

– Vi jobber nå med planer for resten uken og ukene som kommer. Informasjon vil komme fortløpende, sier Mahan.

Bryne vgs, Bryne.

Landets nest største videregående skole er klar til å ta i mot de første elevene på mandag.

– Men det blir ikke med mange elever, sier rektor Ingunn Folgerø, rett før hun fredag går inn i det siste ledermøte før skolestarten.

Opplegget er lagt for til sammen 2000 elever. Nå skal detaljene settes. Ute går høytrykkspylerne for full guffe for at elevene skal bli møtt med en rein skolegård.

– Det vil fortsatt bli mye fjernundervisning. Vi har også flere linjer der undervisningen kan tilrettelegges uten at elevene fysisk er på skolen. Først fra onsdag vil det bli flere elever her, men bare noen hundre, forklarer rektoren.

Vågen vgs, Sandnes

– Vi klarer ikke å åpne allerede mandag, men få noen elever på musikk på VG3 skal få komme. Årsaken er at her må det sikres et godt vurderingsgrunnlag, sier rektor Bente Jelsa.

Hun håper på åpning av skolen enten tirsdag eller onsdag – men alle elevene kan ikke være der samtidig. Etter oppmåling og møblering av klasserommene i henhold til avstandsregler, er vurderingen at 50–60 prosent av elevene kan være på skolen samtidig. Mange må altså fortsatt belage seg på en del hjemmeundervisning.

Kantinen på skolen åpner med redusert tilbud.

– Det blir gjort vurdering med tanke på møtetidspunkt. Mange tusen elever reiser vanligvis med det samme toget om morgenen, så det kan tenkes at rektorkollegiet bli enige om å innføre ulike møtetidspunkter om morgenen, sier Jelsa.

Akademiet, Sandnes

Elevene på VG1 får møte mandag. Utover uken skal også øvrige elever møte.

– Vi har målt opp og merket av med tape hvordan pultene skal plasseres. Vi har 240 elever, men ikke plass til at flere enn 200 møter samtidig, sier rektor Elisabeth Olsson.

Hun føyer til at foreldre og elever mottar løpende informasjon. Siden alle ikke kan møte samtidig, vil det også foregå nettundervisning.

– Men alle skal få komme på skolen i løpet av neste uke, sier Olsson.

Sandnes vgs, Sandnes

Digital undervisning for alle mandag. VG3 møter på skolen tirsdag og torsdag. VG2 møter onsdag og VG1 fredag.

– Vi har kun kapasitet til å ta inn ett trinn om gangen, det er 330 elever, sier rektor Helge Ledaal.

De som ikke møter på skolen, får hjemmeundervisning. Timeplanen følges som normalt.

Gand vgs, Sandnes

VG1 starter på skolen igjen tirsdag. Onsdag skal alle på VG3 møte.

VG2 er delvis tilbake på skolen allerede, men har ikke hatt et fullverdig tilbud på skolen. Fra og med torsdag regner fungerende rektor Sverre Hetland at også alle på VG2 er tilbake på skolen.

– Elvene vil få informasjon om møtetidspunkt, alle skal ikke kommet kokken 08. Vi vet ikke helt sikkert om alle kan være på skolen samtidig, men det er ambisjonen. Det gjenstår også avklaringer hva gjelder transport, sier Hetland.

Akvahallen på Tau. Foto: Tor Inge Jøssang

Strand vgs., Strand

Strand videregående har 630 elever. En del yrkesfagelever begynte i april. Resten begynner gradvis fra tirsdag 12. mai, men ordinær timeplan blir det ikke.

– Det er en utfordring å få timeplanen til å gå i hop med smittevernregler, avstandsregler, antall klasserom og skoleskyss. Vi klarer ikke å få alle elvene på skolen samtidig, men alle skal få være på skolen regelmessig i løpet av uka. Vi kjører gradvis åpning for å være helt sikre på at når elevene kommer tilbake, så er det trygt og i tråd med fylkeskommunens smittevernveileder, opplyser rektor Erik Danielsen.

Randaberg videregående skole, Randaberg

Rektor Trond Hoel opplyser at alle skolens 850 elever skal komme på skolen i løpet av neste uke. Men det blir ikke en samlet oppstart.

– Mandag møter de elevene som allerede har gått på skolen en stund. De «nye» kommer først tirsdag og ut over uken. Målet er at alle skal ha vært innom skolen i løpet av uken, sier rektor.

Han tror det fortsatt vil bli en del hjemmeundervisning.

– Elevene vil møte kontaktlærer og medelever, og vi forsøker å gi dem en følelse av normalitet. Men vi klarer ikke å gi et fullverdig tilbud på skolen den første uken. Det betyr at elevene må belage seg på undervisning både i klasserom og på nett en stund fram over, sier Hoel.

Skolen har ikke satt opp noen liste over hvilke klasser og studieretninger som skal prioriteres med tanke undervisningstid på skolen.

– Vi lager nå en plan for de forskjellige studieretningene. Så vil vi evaluere i slutten av neste uke og gjøre eventuelle justeringer, sier rektor.

Mange av elevene tar buss for å komme seg til skolen på Nedre Grødem. Han er derfor glad for at fylkesdirektøren nå tar kontakt med Kolumbus for å finne gode løsninger for elevene som reiser med buss.

– Vi ser at dette kan bli en utfordring og tar høyde for det i vår planlegging, sier Trond Hoel.

Sola videregående skole, Sola

Flere av yrkesfagelevene ved Sola vgs. kom tilbake for to uker siden. Rektor Sigurd Svela sier at i løpet av torsdag neste uke vil alle de 800 elevene være tilbake på skolen. Gjenåpningen starter ikke før tirsdag. Mandag skal brukes til planlegging og opplæring i smittevern for personalet på skolen slik at de er rustet til å ta imot elevene de kommende dagene.

Tirsdag åpnes dørene for VG 2 og VG 3, både for elever på studiespesialisering og idrettsfag, og VG 1 elektro og VG 1 teknikk og industriell produksjon (tip).

Torsdag skal VG 1 studiespesialisering og idrettsfag komme tilbake. Svela sier at et stort flertall av faggruppene vil ha ordinær undervisning, men i noen tilfeller vil ikke klasserommene være store nok til at det er plass til alle. Da blir klassen enten delt opp i mindre grupper, eller undervisningen blir nettbasert.

– Det vi lurer mest på er smittevern når det gjelder undervisning for idrettsfag. Det er utfordrende når det kommer til dusjing og garderobeforhold, sier Svela, som sier at dette er noe de skal jobbe med å finne en god løsning på i dagene framover.

Det er omtrent 150 elever ved idrettsfaglinjen på skolen.