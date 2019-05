Bom-nei på Jæren: Hva skjer med veiprosjektene nå?

Statens vegvesen fortsetter planleggingen for Tverrforbindelsen, det største prosjektet i det som skulle bli en ny bompakke på Jæren. Men planarbeidet stoppes for omkjøringsveien rundt Kvernaland og for fire felt forbi Bryne.