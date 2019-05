Nå er det flertall i Klepp for å stoppe en ny bomring på Jæren

Det bekrefter hun til Jærbladet tirsdag morgen:

«Bompakken var død då Time Arbeidarparti snudde. Eg kan ikkje halda kunstig liv i han lenger,» sier ordføreren til avisen.

Dermed er det i Klepp flertall for å stoppe det som skulle bli en felles bomring for Klepp og Time. For en uke siden sa Klepp kommunestyre ja til bompakken med 16 mot 15 stemmer.

Varaordføreren snur også

Også KrFs varaordfører Torbjørn Hovland, som i Klepp kommunestyre stemte ja til bomring på Jæren, gir tirsdag morgen klar beskjed:

– Nå snur jeg også, sier Hovland til Aftenbladet.

– Slik situasjonen er blitt nå, er det helt naturlig å si nei. Skal vi ha en bompengepakke på Jæren, må utgiftene fordeles jevnt. Etter vedtaket i Time ville belastningen på innbyggerne i Klepp blitt uforholdsmessig stor i forhold til innbyggerne i Time, sier Hovland.

– Hva blir konsekvensen av at den nye bompakken nå faller?

– Det vil ta mye lenger tid å få rustet opp veiene på Jæren. Nå må vi jobbe mye tettere inn mot fylkeskommunen for å få en større andel av veibudsjettet der, mener varaordføreren i Klepp.

– Finnes det noen mulighet til å få saken tilbake på sporet, slik at det likevel kan bli en bompakke?

– Jeg ser ikke noe slikt nå, iallfall.

– Kan ikke ha interne bommer i Klepp

Senterpartiets gruppeleder i Klepp Roar Lima Grødeland sier nå til Aftenbladet at heller ikke han kan gå for bomringen slik den ble etter Times vedtak.

– Vi kan ikke ha interne bommer i Klepp, når Time ikke skal ha det. Det må være en viss rettferdighet, sier Grødeland.

Han var en av to i Sp som stemte ja til pakken sist. Nå vil han stemme nei, hvis ikke bommen på Fv. 44 på Braut, mellom Bryne og Kleppe, blir flyttet eller fjernet.

Det blir dermed ingen bompakke eller en bompakke uten bom på Braut.

Men først må det holdes et nytt kommunestyremøte i Klepp:

– Vi kaller inn til ekstraordinært kommunestyremøte i Klepp 27. mai for å behandle bom-saken etter vedtaket som ble gjort i Time, meldte Klepp-ordfører Ann Mari Braut Nese til Aftenbladet sent mandag kveld.

Bakgrunnen for dette er ifølge ordføreren Time sitt vedtak.

– Det er ingen tvil om at kommunestyret i Klepp har latt være å gjøre endringer for at det kunne velte pakken. Nå som Time har gjort endringer er det stemning for å gjøre vedtak på nytt. Det er et ønske fra flere partier, sier Braut Nese til Aftenbladet.

Fakta: BOMRING JÆREN Hva: 6. mai sa Klepp kommunestyre ja til en ny bomring med 16 mot 15 stemmer. 7. mai gjorde Time det samme med 17 mot 10 stemmer. Bommene kan komme om to år. Hvor: Sju nye bommer plasseres på grensen mot Sola, Sandnes og Hå, og en på Fv. 44 mellom Bryne og Kleppe. Takstene: 22 kroner for vanlige biler. Brikke gir 20 prosent rabatt. Timesregel gjelder slik at jærbuen bare betaler i en bom når de kjører nordover. Prosjekt: Skal finansiere veier, sykkelstier og andre tiltak for rundt 3 milliarder kroner. Viktigst er Tverrforbindelsen fra Sandnes til E39, koblet sammen med en ny omkjøringsvei rundt Kvernaland.

Endret bomringen

Time kommunestyre endret tirsdag i forrige uke på direkten det som var en felles innstilling og et felles opplegg for en ny bomring i de to kommunene. Time flyttet bommen fra Arne Garborgs veg inne i Bryne til Haugland, mot grensen til Hå.

– Det var greit, men samtidig endret de inntektsgrunnlaget for bompakken, og dermed har vi vedtatt to ulike bompakker i de to kommunene, påpekte Frps Arne Madland til Aftenbladet da.

Kan tape 230 millioner i inntekter

Han viser til at forutsetningen for bomringen ikke bare er lokal enighet. Kommunene må også fatte like vedtak for at de kan søke om en ny bomring.

Flyttingen av bommen i Time medfører at utbyggingspakken går glipp av rundt 230 millioner kroner i inntekter i en periode på 12 år, opplyste samferdselssjef i Rogaland fylke, Gottfried Heinzerling, før Time fattet sitt vedtak.

Madland antydet da at det trengtes et nytt kommunestyremøte i Klepp.

– Det antydes at vi kanskje må ta et ekstraordinært kommunestyremøte. Jeg vet ikke hva som må skje, det er det vi nå prøver å finne ut av, men her er det mange løse tråder, konstaterer Madland.

Han ser blant annet at en omkamp kan føre til at også Klepp kan få flyttet den mest omstridte bommen, den inne i Klepp på Fv 44 på Brautsletta, og at mange vil gå for det etter at Time har flyttet sin interne bom fra Bryne.

– Spennende

Når ordføreren nå har innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte, er han glad.

– Dette var veldig spennende, sier Madland til Aftenbladet mandag kveld.