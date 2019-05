Lokale rallydeltakere har stått et døgn på rasteplass i Tyskland

Advokat Olav Sylte er blitt kontaktet av flere av de 122 deltakerne i Eurorally som er stoppet av tysk politi og holdt tilbake i over et døgn. Advokaten mener at tysk politi har gått for langt og sier at det kan være aktuelt å kreve erstatning.