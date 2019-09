Eksklusjon i FNB blir omgjort - FNB Klepp diskuterer saken nå

Litt over klokken 20.30 tirsdag kveld sendte FNB ut en pressemelding. Da hadde styret i partiet behandlet eksklusjonssakene siden klokken 18 hjemme hos styremedlem Leif B. Høybakk på Tasta i Stavanger.

Ifølge pressemeldingen har hovedstyret behandlet ekskluderingen av to sentrale tillitsvalgte.

På valgdagen ble listetopp i Klepp Aina Grude Larsen ekskludert av lokallaget. Denne eksklusjonen er omgjort, ifølge hovedstyret.

Geir Sveen

Jarle Aasland

Ifølge hovedstyret er det ikke funnet grunnlag «som vi mener er alvorlige nok til en ekskludering, og omgjør ekskluderingsvedtaket i FNB Klepp».

«Vi oppfordrer til samarbeid, ro og fokus på politikken fremover. Ytterligere kommentarer vil ikke bli gitt om denne sak», heter det i pressemeldingen.

Aftenbladet får opplyst klokken 21.20 av lokallagsleder Geir Morten Øvestad i FNB Klepp at styret akkurat nå sitter i møte og diskuterer saken. «Vi kommer tilbake senere», skriver Øvestad i en tekstmelding.

Når det gjelder eksklusjonen av Alexandra Eva Lind, som fikk flest personstemmer av de nye FNB-representantene i Sandnes, har ikke hovedstyret konkludert.

Anders Minge

«Saken er fortsatt under behandling. Ytterligere kommentarer vil ikke bli gitt om denne sak før vedtak foreligger», skriver styret.

Sakene har vært behandlet av styret i FNB; styreleder Morten Malmin, nestleder Lars Peter Endresen, styremedlem Leif Høybakk og styremedlem Stian Tjensvold. Partileder Frode Myrhol er ikke nevnt i pressemeldingen, men også han var til stedet på det ekstraordinære styremøtet tirsdag kveld.

- Vi har omgjort vedtaket om ekskludering i Klepp, men saken i Sandnes er fortsatt pågående, sa styreleder Morten Malmin til Aftenbladets reporter på Tasta.

Aftenbladet har ikke fått kontakt med styreleder John Hov i FNB Sandnes.

Mandag sa Frode Myrhol i Aftenbladet at eksklusjonen av Lind ikke ville bli godtatt av hovedstyret.

– Jeg er sjokkert, det er en absurd situasjon. Om begrunnelsen er at Lind skal skade partiet, faller det på sin egen urimelighet. Det var hun som skaffet flest stemmer til FNB i Sandnes og er den mest populære politikeren, sa en irritert Myrhol. Han mente at styret i FNB Sandnes skadet partiets anseelse.

Lind skal søndag ha fått et brev fra styret i FNB Sandnes om at hun var ekskludert fra partiet.

- I brevet står det at jeg ikke har tillit fra styret i FNB Sandnes. Det står videre at jeg skal ha bidratt til å skade partiet eller partimedlemmers omdømme, og at jeg skal ha hatt en ukollegial opptreden, sa Lind til Sandnesposten.

FNB har foreløpig ingen vedtekter som sier noe om muligheten for å ekskludere medlemmer fra partiet.

Det er bare en generalforsamling eller et årsmøte som kan endre vedtektene til partiet. FNB ha sitt årsmøte om en måned. Allerede der kan nye vedtekter komme på plass.

Aftenbladet oppdaterer saken.