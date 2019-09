Egersund vindkraftverk er for tiden mye større enn planlagt

Egersund har fått et vindkraftverk like utenfor stuedøra. For noen år siden var det stor begeistring for de storstilte planene om vindkraft i Dalane. «Fornybarregionen» var et ord som gikk igjen i alle festtaler. Nå er det borte. Vindkraftverkene er kontroversielle. Kommunestyret har vedtatt at det ikke skal bygges en eneste ny turbin i Eigersund.

Oppsikt

Derfor vakte saken til Fylkesutvalget oppsikt. Her har fylkesrådmannen ettergått det faktiske terrenginngrepet ved Egersund vindkraftverk. Det ligger ved et høringssvar til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i forbindelse med forslaget til nasjonal ramme for ny utbygging av vindkraft.

450.000 kvadratmeter, tre ganger så mye som utbyggeren skrev i detaljplanene sine, er hva fylkeskommunen fant etter å ha gjort målinger ut fra luftfoto tatt etter byggefasen, skriver fylkeskommunen.

– Det er staten som har gitt konsesjon og jeg forventer at staten følger opp, sier ordfører Odd Stangeland (Ap) i Eigersund.

Stangeland føler seg ikke lurt. Det eneste kommunen har gjort er å avsette et område til vindkraftverk.

– Det er ikke dette området som er mye større enn planlagt, det er arealbruken innenfor området som er større. Jeg ble overrasket over de nye tallene. Nå er det viktig at staten følger opp slik at det ikke får spre seg usikkerhet rundt kraftverket i etterkant, sier ordfører Odd Stangeland (Ap).

Arnt Olav Klippenberg

Sprekk i tillit

John Mong er gruppeleder i KrF. Han er samtidig en av dem som har fått vindturbiner tett innpå seg der han bor i idylliske Mong. John Mong var en av de få som advarte mot turbinene den gang «fornybarregionen» var et lokalpolitisk matra.

– Jeg er ikke som ordføreren overrasket, jeg er mest skuffet. Særlig på NVE. Det er bukken og havresekken. NVE har som mål å bygge ut vindkraft, samtidig er de tilsynsmyndighet. Det hører ikke hjemme noen plass.

Mong mener kommunen er satt på sidelinja. Det hadde vært mye bedre hvis kommunen var statens forlenge arm i slike saker. Så kunne de stilt rekkefølgekrav, de kunne fulgt opp veier og skjæringer og de hadde hele tiden visst hvor skoen trykker.

– Ordføreren har tidligere sagt at han har tillit til NVE. Denne saken må vel ha gitt tilliten en sprekk? Det som uroer meg mest, er at det var fylkeskommunen som måtte finne ut av det hele, ikke NVE som burde gjort jobben. Da lurer jo jeg på hvor mye vi kan stole på dem i andre saker, sier John Mong.

Kan forklares

NVE og utbyggeren mener det hele kan forklares. Daglig leder Per Ove Skorpen i Norsk Vind Energi påpeker at arealbruken som selskapet har oppgitt i sine planer, er nettotall hvor bare selve vei- og oppstillingsarealet er inkludert.

Han sier at utbygger har planert terreng langs inngrepene for å reetablere vegetasjon, og at disse områdene fremstår som brune på flyfoto. Skorpen medgir samtidig at utbygger ikke hadde søkt om alle nødvendige tillatelser, blant annet knyttet til utfylling i vassdrag.

Til Dagens Næringsliv, som først omtalte saken, sier direktør Rune Flatby i NVE at han ikke vil kommentere arealbruken i Egersund direkte, men han påpeker at store deler av områdene som berøres i anleggsperioden, blir plantet igjen.

– Disse områdene blir senere satt i stand og tilbakeført, og regnes derfor ikke med i arealregnskapet for det ferdige anlegget, skriver Flatby til DN.