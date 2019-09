SV og Rødt samarbeider med posisjonen i fylket

Dette framgår av en pressemelding.

- Jeg er veldig glad for at vi har inngått et valgteknisk samarbeid med SV og Rødt, sier påtroppende fylkesordfører Marianne Chesak (Ap).

Dette valgtekniske samarbeidet gjør at både SV og Rødt får flere posisjoner:

- Ett medlem og varamedlem til fordeling på de to partiene i alle hovedutvalgene (fylkesutvalget, samferdselsutvalget, regional- og kulturutvalget og opplæringsutvalget).

Medlem KS-fylkesmøtet: SV og Rødt

Medlem Attende AS: SV

Medlem Klagenemnda: SV

Medlem Regionalt folkehelsearbeid – styringsgruppe: SV og Rødt

Medlem Oljemuseet: Rødt

Medlem Nasjonal rassikringsgruppe: Rødt.

- Samarbeidet gir oss en mulighet til å være med på å styrke næringsutviklingen og påvirke den nødvendige omstilling slik at vi får en mer bærekraftig fylkeskommune, sier Heidi Bjerga (SV).

- For oss i Rødt er det viktig å kunne omsette den fantastiske veksten vi har opplevd i år i politisk innflytelse samtidig som vi sikrer at partier som har en politikk vi er enig med får også får posisjoner. Gjennom dette samarbeidet får vi mulighet til å delta i viktige utvalg og jobbe med saker som betyr mye for velgerne våre: Samferdsel, et godt kollektivtilbud og en god videregående skole i hele fylket, sier leder i Rødt Rogaland, Sara Nustad Mauland.