Kaller inn til ekstraordinær generalforsamling – i høstferien

– Jeg ser på det som en trenering av saken, som alt annet. Det virker til å være godt planlagt, og jeg har allerede fått beskjed fra et par medlemmer som ikke kan, sier Roth.

Utfordringen med den datoen er, som Roth selv påpeker, at det er midt i høstferien.

Aftenbladet har tidligere skrevet at tidligere styreleder i FNB Sandnes, Bob Roth, har ønsket å avholde en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med ekskluderingen av Alexandra Eva Lind.

Roth ga styret frist til 12.00 mandag for å sende ut innkallelse. Om de ikke gjorde det, skulle han få hjelp fra sentralstyret til å sende ut en innkallelse til mandag den 30. september.

– Kort tid etterpå kom imidlertid styret i FNB Sandnes med beskjed om at de ville sende ut innkalling i løpet av dagen. De sendte innkalling til 30. september, men kort tid etterpå sendte de ut en ny mail om at generalforsamlingen ville bli holdt den 8. oktober, sier Roth til Aftenbladet.

Reagerer på manglende informasjon

Målet med den ekstraordinære generalforsamlingen er å få informasjon om hva som har skjedd i hele saken om ekskluderingen av Lind, og gi medlemmene en mulighet til å vurdere om styret har tatt riktig beslutning i saken.

– Styret er pliktet til å svare for medlemmer, sier Roth.

Roth har forsøkt å komme i kontakt med styret i Sandnes over lengre tid for å løse dette uten å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling. Det har imidlertid vært vanskelig å få informasjon. Han reagerer på at gruppeleder Ellen Karin Moen snakker for styret, selv om hun ikke sitter i det selv.

– Moen har gitt meg beskjed om at dette er en personalsak, og at styret i Sandnes ikke kan si noe om det i en generalforsamling, sier han.

Ellen Karin Moen ønsker ikke å kommentere saken videre, og ber Aftenbladet forholde seg til styret i FNB Sandnes.

Det har ikke lykkes Aftenbladet å komme i kontakt med styreleder i FNB Sandnes, John Hov.

Liten tro på styret

Slik Roth har forstått det, har Lind blitt ekskludert fra partiet på grunn av at hun drev med demonstrasjoner, og at hun har brukt mediene til å formidle sine meninger. Det mener han ikke er holdbart.

– Dette visste FNB Sandnes da hun ble tatt med inn i FNB. Om det ikke er noe annet som kommer frem vil en mulighet være å stemme for å kaste styret, sier han.

– Vil du gå inn som styreleder da eventuelt?

– Nei, det er jeg absolutt ikke interessert i. Jeg har vært i en del styrer opp gjennom tiden, men fikk nok etter å ha vært i styret i FNB Sandnes. Der var det ikke nok kunnskap, mener han.

– Og du mener det viser seg igjen nå?

– Ja. Jeg har veldig liten tro på at alle som sitter i det styret har stemt for å ekskludere Lind, men at styret står opp for sitt eget flertall. Måten saken har blitt behandlet på er veldig på kanten.

– Forsøker å trenere

– Hvordan da?

– Styret har overgått velgerne og kommer ikke med noe informasjon. I tillegg føler jeg de prøver å trenere det som er av interesse for medlemmene, og ønsker ikke å ta hensyn til hva de mener, sier Roth, som også peker på at det her er et spørsmål om inhabilitet, ettersom tre av styremedlemmene er valgt inn i bystyret.

Han regner med at det vil komme i overkant av 50 prosent av medlemmene i FNB Sandnes på generalforsamlingen som skal holdes på Gamlaværket i Sandnes mandag 8. oktober.

Torsdag ettermiddag vil det bli holdt en støtteaksjon for Lind ved Kvadrat.