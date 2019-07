Sandproblemer på Solastranden

Aftenbladet fikk mandag morgen melding fra bilister som opplevde vanskeligheter langs Nordsjøvegen grunnet sand i vegbanen. Det har de siste dagene vært en del vind i området.

Tommy Ellingsen

Avdelingssjef ved Presis Vegdrift AS, Krister Tofteberg, forteller at de har en hjullaster stående på stedet. Slik kan man ved behov kjøre ut å fjerne sand som kommer ut i vegen. Det blir gjort en løpende vurdering av fremkommeligheten på veien i perioder med vind.

Aftenbladet får opplyst av brøytemannskapet på stedet at arbeidet startet kl 07.00 mandag morgen, og vil fortsette jevnlig til vinden legger seg. Brøytemannskapet rykket også ut i helgen for å fjerne sand.

Tommy Ellingsen

Sand i vegbanen er et gjentakende problem for trafikanter i området. Aftenbladet har tidligere skrevet om skjermer som skal hindre at sand kommer ut i vegen. Dette ser ikke ut til å ha hatt den ønskede effekten.

