Disse vant årets Gladmatpriser

Siste festivaldag under Gladmaten er godt i gang, og lørdag ettermiddag ble det delt ut pris for årets Gladmatstand, Gladmatrett og Gladmatopplevelse, samt årets nyskaper.

Gladmatjuryen består av Olav Birkeland, Maj-Britt Aagaard, Elin Rusnes Kvingedal, Kristian Ebbesen Fjelde og Shanna Solheim.

I tillegg til deres fire priser, deles barnejuryen sin pris ut, Inge Steenslands Stiftelse sitt Gladmatstipend og Ingridprisen.

Årets Gladmat-rett

Prisen for årets Gladmatrett ble Fisketorget for sin Gladmatrett, nesten rå torskefilet med tangemulsjon, havsalat med små urter fra Brimse, rugsprø og gressløkdressing.

Juryen begrunner valget med at Fisketorget av har engasjert en hel festival med en lekker, innbydende og gjennomtenkt rett.

– Vinneren har demonstrert og virkelig ivaretatt årets tema «vekst» helt fra idé til servering. Retten imponerer med sin balanse, tekstur og sitt rike smaksbilde. Vinneren har vist beundringsverdig omtanke for bærekraftig bruk av alle råvarer. En rett vi og mange med oss måtte ha minst en gang til, sa juryens begrunnelse. De andre nominerte var La Feve, Kita, Tango og Spiseriet.

Fisketorgets Gladmatrett fikk også terningkast seks av Aftenbladets matanmelder Harald Birkevold, som selv vant pris under Gladmatens åpningsdag. Han og kollega Kine Hult vant Matkulturprisen 2019 for sine kritiske og ærlige restaurantanmeldelser.

Årets Gladmatstand

Vinneren av årets Gladmatstand ble Los Tacos. Kriteriene for å vinne prisen er blant annet at hygiene og renhold er ivaretatt, vurdering av aktiviteter, relevant stand i forhold til bedriftens tilbud, om en klarer å på en god måte betjene publikum uten at det blir stress og kaos. De andre nominerte i kategorien var Express pizza curry grill kebab, Gaffel & Karaffel/Nick and Jonnies, Bar Social Eating og Villa 22.

– Årets vinner av «Beste Gladmatstand» har vært en komfortabel, praktisk, delikat, kreativ og estetisk oase i stekende sol. Stilen er gjennomført og matcher serveringsstedets tema perfekt, og den funksjonelle utformingen er super. Sommervarmen i år har dessuten kledd standens image rørende godt, selv om det kanskje er mer som flaks å regne. Årets vinner er Los Tacos, stod det i juryens begrunnelse.

Årets Gladmatopplevelse

Prisen for årets Gladmatopplevelse gikk til La feve. De nominerte i kategorien var Smiå, La feve, Kita, Egersund Chockoladefabrik og Bar Social Eating.

– Kriteriene for å få prisen årets Gladmatopplevelse er blant annet formidlingsevne, hvor innbydene det som serveres er, entusiasme og kunnskap, samt at årets tema «vekst» er ivaretatt. Vinneren har lagt sjela si i dette, med mange tanker rundt årets tema. Alle som tropper opp for å kjøpe blir loset gjennom historien bak denne retten med stor entusiasme. Naturlige ingredienser, balanserte smaker som utfyller hverandre i delikat harmoni sammen med en flott presentasjon, viser både kreativitet og kunnsap. Måten alle blir tatt imot på og wow-faktoren når man smaker gjør at sjokoladepølsen fra La feve er årets Gladmatopplevelse, stod det i juryens begrunnelse.

Årets nyskaper

Prisen for årets nyskaper gikk til Smak av havet, for bruken av sine råvarer, kunnskap og entusiasme.

Carina Johansen

– Matretten holder et høyt nivå, og viser oss at bærekraft og vekst ligger rett der nede i fjære. Vinneren scoret høyt på alle kriterier, og ordet «vekst» kunne ikke passet bedre her. Årets nyskaperpris går derfor til «Smak av havet», lyder juryens begrunnelse.

De andre nominerte i kategorien var La feve, Egersund Chockoladefabrik, Kita og Rågoe.

Ingridprisen og Gladmatstipendet

I tillegg til Gladmatprisene blir Ingridprisen og Gladmatstipendet delt ut. Ingridprisen ble delt ut av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og resten av juryen til Frode Selvaag, som juryen omtaler som en fagperson med svært god fagkunnskap og formidlingsevne.

Juyruens begrunnelse:

«Vedkommende sprer matkunnskap, matglede, matopplevelser, fremmer Norsk matkultur og råvarer og ikke minst har han et stort hjerte til barna. Han er svært aktiv i arbeidet rundt rekruttering, gjennom sitt engasjement i blant annet Norgescup, som er norgesmesterfinale for kokkelærlinger i hele landet. I den forbindelse er han delaktig i både utarbeidelse av oppgaver og selve gjennomføringen. Han er også sensor i fagprøvenemda. Hans formidlingsevne er stor, og matkunnskapen er svært sterk. Vinneren jobber med Norsk smaksskule, og han reiser verden rundt og formidler kunnskap om Norske råvarer, spesielt fisk. Ingen oppgave er for liten, ingen for stor- vinneren Frode Selvaag stiller med hele seg og sin kunnskap».

Fisketorget og Renaa vinner stipend

Inge Steenslands Stiftelse sitt Gladmatstipend deles ut til to aktører, en folkelig og en fine dining. De påmeldte restaurantene har hatt besøk av juryen bestående av Amanda Bahl, Roar Hildonen og Jørn Lie.

Vinneren av det folkelige Gladmatstipendet er Fisketorget. Nærhet til lokale råvarer og bruk av lærlinger som ble den avgjørende faktoren.

Stipendet for «fine dining» går til Renaa.

– Dette spisestedet har med sin nye lokasjoner løftet konseptet og totalopplevelsen som gjør at man føler man spiser seg gjennom hele mangfoldet som Rogaland kan by på hele måltidet gir deg overraskelser med kjente og ukjente råvarer på en fantastisk måte, heter det i juryens begrunnelse.

De to vinnerne får hvert sitt stipend på 30.000 kroner som skal brukes til kompetanseheving.