Regjeringen diskuterer kriselov med Stortinget

Justisminister Monica Mæland (H) har diskutert muligheten for en krisefullmaktslov med partiene på Stortinget.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

– Jeg kan ikke si noe annet enn at i vanskelige tider må vi ha gode samtaler med Stortinget. Det har vi, sier en ordknapp Mæland til NTB.

Hun vil ikke si noe om hvilke fullmakter regjeringen ønsker.

– Jeg kommer ikke til å si noe om dette. Vi har gode samtaler. Vi er i en situasjon som vi aldri før har vært i og må ta høyde for at ting kan dukke opp, sier hun.

Behandles torsdag

Loven vil gi regjeringen større makt til å gjennomføre smitteverntiltak og kan bli behandlet på Stortinget allerede torsdag, ifølge Dagens Næringsliv.

Mæland tok opp saken på et telefonmøte med de parlamentariske lederne på Stortinget, bekrefter Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Vår forutsetning for å støtte en slik lov er at partene i arbeidslivet konsulteres om dette. Vi snakker om trepartssamarbeidet i festtaler. Nå er det krise. Og partene er rede til å ta store grep, men da må de trekkes med, sier han.

Partene i arbeidslivet

Også TV 2 erfarer at et ekstraordinært statsråd planlegges torsdag.

De skriver at regjeringen har fått grønt lys fra partiene til å legge fram et lovforslag om å fravike flere sentrale bestemmelser de neste seks månedene.

Forutsetningen fra Stortinget er at det skjer i forståelse med partene i arbeidslivet, og at loven kan oppheves med stemmene til 1/3 av Stortinget. I praksis vil det si at Arbeiderpartiet og SV kan oppheve loven.

Regjeringen er nå i dialog med partene i arbeidslivet om loven, ifølge TV 2.

Forslag på høring

Regjeringen sendte i fjor et forslag til en krisefullmaktslov på høring.

Denne vil gi regjeringen makt til å sette vanlige lover til side og lage særregler for å håndtere ekstraordinære kriser, men DN melder at avisen ikke kjenner til om forslaget som nå diskuteres, ligner på dette.