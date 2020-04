Trebarnsfaren tok livet sitt. – At alle fortsatt vil snakke med oss om Pål, betyr enormt mye.

På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger

Klassekamerater ruset seg til døde. Noen kjørte seg ihjel. For Tommy Stoltenberg ble redningen fotball og et mislykket tyveriforsøk

Siden 1998 har Tommy Stoltenberg og kollega Arne Sindre Gilje framført «Ikke tøft å være død», en forestilling om konsekvensene ved å oppføre seg som en villmann i trafikken. Virkemidlene er humor, glimt i øyet og egne opplevelser med å være de første på ulykkessteder hvor unge mennesker har mistet livet. Foto: Anders Minge

Les saken: Tommy Stoltenberg kunne blitt kriminell eller narkoman. I stedet blei han ein løyen politi. (først publisert februar 2019)

– Han e den løgnaste maen eg har hørt på. Tipper han ville tjent mer som komiker enn som politi. Eg lo så eg grein.

I 21 år har Tommy Stoltenberg og kollega Arne Sindre Gilje besøkt distriktets ungdomsskoler for å fortelle hva som kan skje under rå- og ruskjøring. Tommy er han med de gode historiene, den løse snippen og glimtet i øyet. Han som under forestillingen er høyt og lavt og kaller seg Tommy Tornado. Arne Sindre – den sindige politimannen i uniform. Han med den saklige informasjonen. 1250 ganger har de framført «Ikke tøft å være død».

Stoltenberg er oppvokst i Kvernevik i en tid hvor ungdomsmiljøet var krevende. Ofte møter han gamle klassekamerater som lever på livets skyggeside. For ham selv ble redningen fotball og et tyveriforsøk som ikke gikk helt som planlagt.

Ingen hadde sett til Siw i påsken. Miljøarbeider Pål Holden kjente igjen lukten med det samme han åpnet døra

Foto: Privat / Mariken Steen-Forgaard

Les saken: Historien om Siw

«Dette er historien du aldri skulle fått lese. Minner var fortrengt. Journaler var lukket. Hus var revet.

Likevel stod noen under ei bru og sang om henne. Andre drømte om henne, så uhyggelig at de var redde for å sove.

Hun ble hvisket om i kantina. Og så en dag ble hun nevnt ved en tilfeldighet.

Det var slik vi først hørte om Siw.»

Siw ble funnet død i en kommunal bolig i Stavanger etter påsken 2015. I denne reportasjeserien forteller Aftenbladets prisbelønte reportere Tove Bjørnå og Thomas Ergo om hennes liv - et liv som begynte nokså vanlig på Jæren, men som etter hvert ble preget av rus og psykiatri, kriminalitet og prostitusjon, og en rekke ulike aktører som forsøkte å hjelpe.

Trebarnsfaren tok livet sitt. – At alle fortsatt vil snakke med oss om Pål, betyr enormt mye.

JUL UTEN FAR: Guro, Espen (14), Fredrik (12) og Emil (10) savner Pål ekstra mye rundt bursdager og jul. – Vi har ikke hatt julaften hjemme siden Pål døde. Neste jul våger vi kanskje det, sier Guro Neubert.

Les hele saken: Livet etter selvmordet (publisert 4. januar 2020)

Guro står på kjøkkenet og gjør klar middagen. En etter en kommer Espen (14), Fredrik (12) og Emil (10) inn og setter seg. Én mangler rundt bordet. I 2018 ble Pål en av 474 menn som selv avsluttet livet.

Her forteller familien om livet etter selvmordet.