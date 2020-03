Dette er nå korona-legevakt for 140.000 innbyggere i fem kommuner

Ingen får komme uten avtale. Men innbyggerne i Sandnes, Gjesdal, Hå, Time eller Klepp kan nå komme hit, til denne parkeringsplassen på Kleppe og kjøre inn i en av to køer for å bli testet i bilvinduet for korona eller luftveisinfeksjon.