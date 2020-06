Ny app skal varsle reisende om det er fullt på bussen

En ny app skal gjøre det mulig å sjekke om det er mange passasjerer på bussen før du går på.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

NRK Rogaland melder at en ny app skal gjøre det mulig å sjekke om det er mange passasjerer på bussen før du setter deg på. Foto: Jon Ingemundsen

Elisabeth Risa Journalist

Det melder NRK Rogaland.

Det er kollektivselskapet Kolumbus som denne uken tilbyr et helt nytt tilbud i sin app.

For i tillegg til å se når bussene i nærheten kommer, så er det også mulig å sjekke om den er full av passasjerer.

Bussene er utstyrt med sensorer ved dørene som teller hvor mange som går på, og hvor mange som går av.

Kolumbus har hatt tilgang til slike data over tid og har tidligere brukt sensortallene til å planlegge ruter, sette inn ekstrabusser når det er travelt.

– Vi har hele veien hatt god måling inn til Kolumbus, men det vi nå ønsker det er å gi de gode tallene ut igjen til kundene, sånn at de også kan nyttiggjøre seg av det. Og det gjør jo at vi er først i Norge og etter det vi vet – sannsynligvis først i verden på akkurat dette her, sier kommunikasjonssjef Grethe Skundberg til NRK.

Selv om appen er ikke utviklet spesielt til bruk i koronatiden, mener Kolumbus at folk igjen kan bruke bussen hvis de vet om den er full eller ikke.