Ny direkterute fra Stavanger til København

Fra slutten av mars kan rogalendinger benytte seg av ny direkterute mellom Stavanger og København.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Jarle Aasland

Janne Hagen Nyhetssjef

– Dette er godt nytt både for fritids- og forretningsreisende, og ikke minst for turistnæringen i Stavanger, sier Magnus Thome Maursund, direktør for ruteutvikling i Norwegian i en pressemelding tirsdag.

Ruten mellom Stavanger og København får fire ukentlige avganger på mandager, torsdager, fredager og søndager, noe som vil appellere både til fritids- og forretningsreisende.

– Vi ser frem til å tilby rogalendinger en direkterute til København fra Stavanger. Dette er godt nytt både for fritids- og forretningsreisende, og ikke minst for turistnæringen i Stavanger. Vi ser frem til å ønske enda flere passasjerer velkommen om bord våre moderne, mer drivstoffeffektive og komfortable fly, sier Magnus Thome Maursund, direktør for ruteutvikling i Norwegian.

Dette blir Norwegians tredje direkterute fra Norge til København; selskapet flyr allerede direkte til den danske hovedstaden fra Oslo og Bergen.

– Vi er svært glade for at Norwegian lanserer ny rute til København. En ny rute vil gjøre det enklere for innkommende turister å besøke attraksjoner som Preikestolen og alle de flotte stedene i Stavanger regionen. En ny rute til København er også bra med tanke på forretningstrafikk som opplever vekst spesielt innenfor energibransjen, sier Anette Sigmundstad, Lufthavndirektør for Stavanger lufthavn, Sola i pressemeldingen.

Publisert: Publisert 21. januar 2020 21:55

Mest lest akkurat nå