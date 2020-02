Det brant i 20 minutter før brannvesenet kom fram

Manglende røykvarsling er blant forklaringene til at det tok relativt lang tid før brannvesenet kom fram til det brennende p-huset på Soila.

– Basert på opplysninger i saken tror RBRs utredningsgruppe at bilen brant i rundt åtte minutter før brannvesenet ble varslet. Totalt tok det omtrent 20 minutter før første brannressurs kom fram til brannstedet, forteller Grahl-Jacobsen. Foto: Fredrik Refvem

Det er Teknisk Ukeblad som mandag morgen melder at det tok hele 20 minutter fra det begynte å brenne til første brannmann fra Rogaland Brann og redning (RBR) var til stede på brannstedet.

Mannskaper fra lufthavnens eget brannvesen var imidlertid på plass da RBR ankom. Det har brannsjef Nils-Erik Haagenrud opplyst til Aftenbladet.

Teknisk Ukeblad har snakket med Lasse Grahl-Jacobsen, fagansvarlig for brannutredning ved Rogaland brann og redning (RBR), som sier:

– Basert på opplysninger i saken tror RBRs utredningsgruppe at bilen brant i rundt åtte minutter før brannvesenet ble varslet. Totalt tok det omtrent 20 minutter før første brannressurs kom fram til brannstedet, forteller Grahl-Jacobsen.

Da sto allerede 8–10 biler i brann, og det viste seg raskt å være umulig å hindre spredning i den sterke vinden på opptil 19 meter per sekund.

Det er fortsatt ingen som kan si noe nøyaktig om skadeomfanget etter storbrannen 7. januar. Det var i alt om lag 1300 biler i p-huset da det begynte å brenne. Mange av disse er fortsatt ikke berget ut. Det er heller ikke avklart hvor store deler av p-huset som må rives.

Parkeringshuset hadde ingen form for sprinkleranlegg. Om det skal bli et krav for liknende anlegg i framtiden, blir ventelig et viktig moment i flere av utredningene om brannen. Rogaland RBRs egen rapport til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er ventet i slutten av måneden.

Det er også kommet fram at den delen av bygningen som kollapset hadde svakere brannmotstand enn de øvrige delene av bygningen.

