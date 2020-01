Sørlandsbanen - Go-Ahead på samme nivå som Vy etter fem uker

Go-Ahead fikk 30 millioner i bonus for punktlighet. Men punktlighetssuksessen på Sørlandsbanen ble kortvarig.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Administrerende direktør i Go-Ahead Nordic, Cathrine Elgin, i god stemning sammen med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) på selskapets første tog fra Stavanger til Oslo, søndag 15. desember 2019. Denne dagen var Sørlandsbanen i rute. I den påfølgende uken gikk det ikke fullt så bra. På Jærbanen, derimot, har Go-Ahead virkelig imponert! Foto: Jan Kåre Ness

Den 19. desember i fjor erklærte Jernbanedirektoratet at Go-Ahead ville få utbetalt full oppstartbonus for å ha klart å holde togene på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen i rute på sin første trafikkdag.

Den første trafikkdagen var søndag 15. desember. Det er den dagen i uken med færrest tog på norske linjer. Den påfølgende uken møtte Go-Ahead hverdagen på linjen som ble symbolet for den første togkonkurransen, Sørlandsbanen.

Samme uke som bonusen ble flagget falt punktligheten tilbake til 81,6 prosent, noe som innebærer at to av ti tog var forsinket.

Totalt har Go-Ahead holdt en punktlighet på Sørlandsbanen i sine fem første uker på 82,5 prosent, som er på omtrent samme nivå som Vy klarte over fem uker rett i forveien, nemlig 81,9 prosent.

Men tallene for Jærbanen imponerer!

Også på Arendalsbanen har Go-Ahead holdt samme nivå som Vy gjorde rett før ansvaret ble overtatt av det britiske selskapet. Vy endte sent i høst på et gjennomsnitt på 94,6, prosents punktlighet over fem uker, mens Go-Ahead har klart 94,5 på sine fem første uker.

På den mest trafikkerte strekningen som Go-Ahead vant, Jærbanen, lokaltoget til Stavanger og Sandnes, har imidlertid selskapet imponert.

Gjennomsnittlig punktlighet for de fem første ukene ligger på 93,7 prosent, mens Vy over fem uker rett i forveien endte på 89,2 prosent.

Cathrine Elgin er administrerende direktør Go-Ahead Nordic, britiske Go-Ahead Groups norske datterselskap. Siden 15. desember 2019 har Go-Ahead Nordic kjøret persontog på Arendalsbanen, Jærbanen og Sørlandsbanen. Foto: Jan Kåre Ness

Kom bonusen for tidlig?

Da bonusen ble utbetalt uttalte Hans Henrik Kristensen, direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet, at den ikke bare handlet om oppstartsdagen. Go-Ahead hadde før oppstart sørget for at alle nødvendige tillatelser og rutiner var på plass, inkludert avtaler med de ansatte og deres organisasjoner.

Administrerende direktør i Go-Ahead Norge, Cathrine Elgin, sa at det tidvis hadde vært slitsomt å brøyte vei.

– Mange har jobbet utrolig hardt for å sikre at Go-Ahead kunne levere super service, hundre prosent regularitet og nær hundre prosent punktlighet til våre reisende fra dag én. Jeg er utrolig stolt av og imponert over våre medarbeidere. Nå gleder jeg meg til fortsettelsen, sa hun.

Nå har Aftenposten spurt Kristensen og Elgin om bonusutbetalingen likevel var i tidligste laget.

– Punktlighet er ikke noe vi vurderer fra uke til uke når det gjelder oppfølgingen av trafikkavtalen vi har underskrevet med Go-Ahead. Men hele denne første fasen av konkurranseutsettingen blir evaluert, også bonusordningene, sier Kristensen.

– Vi fikk den bonusen fordi vi leverte den kvaliteten vi lovet og var pålagt, sier Cathrine Elgin.

- Det er selvfølgelig hyggelig at vi leverer bedre regularitet enn Vy i Aftenpostens sammenligning, men vi er mer opptatt av våre reisende enn slike sammenligninger. De første ukene har vi levert en regularitet på 91,9 prosent om vi slår sammen våre strekninger Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen, sier hun.

– Etter hvert som vi får mer erfaring, så tror jeg vi skal få enda bedre tall, selv om vi, som andre jernbaneaktører, må erkjenne at det kan oppstå situasjoner utenfor vår kontroll som påvirker punktlighet og regularitet, sier Elgin.

Mange har oppfattet at Sørlandsbanen har byttet navn til Sørtoget. Men det er tilbudet oppå sporet som bærer navnet Sørtoget. Foto: Jan Kåre Ness

Publisert: Publisert 26. januar 2020 21:23

Les også

Mest lest akkurat nå