– Her er det alle mann til pumpene

«Spis for 100»-uka i Stavanger ligger an til å bli en suksess. Tirsdag vrimlet det av gjester på flere av byens spisesteder. – Det ble enda travlere enn vi hadde trodd, sier daglig leder ved Déjà Vu.

Dorota Marud og Nikolai Ventzel forbereder en ny runde av Déjà Vus «100-rett». Foto: Pål Christensen

– Det blir nok en del overtid for de ansatte i dag. I morgen må vi oppbemanne fra morgenen av. Folk strømmer på og telefonen står ikke stille. Dette er tydeligvis noe siddisene har savnet, så her er det alle mann til pumpene, sier Kjetil Skaret, daglig leder ved Déjà Vu på Magasin Blaa i Stavanger.

Mandag solgte restauranten 250 porsjoner av sin «100-rett»: tempurasalat med kongereker, avokado, mangosalsa, koriander, chili, kimchee og yozudressing. Tirsdag lå antallet an til å bli enda høyere.

– Det er ingen tvil om hvilken av rettene våre som er mest populær, sier Skaret med et smil.

Slik ser retten ut. Foto: Pål Christensen

Venninnene Bo Johannesen, Sofie Block Wathne og Marthe Kindervaag var blant de mange som hadde funnet veien til Déjà Vu tirsdag ettermiddag med ukens «100-rett» for øyet.

– Det er denne salaten jeg pleier å kjøpe uansett, og nå koster den mer mindre enn halvparten av hva den pleier. Det er helt konge. Jeg elsker slike ting, sier Johannesen.

Bo Johannesen med Mia (6 måneder), Sofie Block Wathne og Marthe Kindervaag med Einar (5 måneder) er så langt strålende fornøyde med «Spis for 100»-uka i Stavanger. Foto: Pål Christensen

«Spis for 100» eller «100-uka» har vært et populært matkonsept i flere norske byer.

Blant annet i Trondheim, Oslo, Arendal og Kristiansand, men ikke minst Sandnes, som har servert lokalbefolkningen og tilreisende billige matretter to ganger i året siden 2014.

3.–9. februar skjer det samme i Stavanger for første gang og 35 restauranter har takket ja til å være med på arrangementet. På Byas.no kan du se alle rettene du kan få for en hundrings samt gi din dom over det du spiser.

Publisert: Publisert: 4. februar 2020 17:47

