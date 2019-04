Kutter prisen med 9 millioner for storgården som selges med full drift

Nå reduseres prisen for gården i Time med 9 millioner kroner, bestemte bostyret i et møte tirsdag.

27. november i fjor ble gården lagt ut for salg på Finn.no som den dyreste på Jæren til nå. Prisantydning var 27 millioner kroner.

To takster

– Den gang var det to takster. En fra Taksteam på 30 millioner og en fra Jærtakst på 20 millioner. Grunnen til den store forskjellen, var at den høyeste taksten la til grunn alt det som ble drevet på gården, forklarer eiendomsmegler Sigrunn Undheim Stangeland i Eiendomsmegler 1 Jærmegleren.

Med det som bakgrunn ville bostyret se hva markedet var villig til å gi for en slik gård.

Enorm interesse

– Vi opplevde i starten en enorm interesse. Hvor mange som bare var nysgjerrige eller seriøst interessert, er vanskelig å si. Et titalls personer har regnet på prospektet, men det har ikke kommet bud og derfor setter vi nå ned prisen, opplyser Undheim Stangeland.

Det dreier seg om en av de største gårdene på Jæren. Den selges nå med en melkekvote på 620.000 liter. De fleste leieavtalene for jord og bygninger er imidlertid borte, og det er en annen grunn til at prisen kuttes.

Mye jord, mange bygg

Til sammen hadde eiendommen et areal 759,9 dekar, hvorav 177,7 dekar er fulldyrket, ifølge prospektet da det ble lagt ut.

Den har to boliger, driftsbygning, løsdriftsfjøs, redskapshus/sauefjøs, utesiloer og stort gjødsellager ute i terrenget. I tillegg kom leieavtalene for jord.

Da bonden i fjor sommer måtte gi opp på grunn av høy gjeld, hadde gården 138 kyr med stort og smått, 129 ammedyr, 860 sauer og 2200 griser, viste telling fra 2. juli.

– I dag har vi nærmere 1500 dyr, opplyser Martin Håland som er gårdsbestyrer sammen med Sven Erga.

Begge er tidligere bønder og driver nå gården for bostyret, sammen med fire ansatte.

Dyra

Gården huser 100 sugger og masse smågris, kanskje 1000 nå.

Den har 150 sauer som akkurat har startet med lamminga, som kan gi rundt 250 lam.

I tillegg kommer 60 melkekyr, rundt 100 ungdyr og 18 ammekyr.

– Våronna har gått som vanlig. Vi prøver å ta vare på gården som om det var vår egen, det blir jo litt utfordringer, men vi legger opp til at en ny kjøper skal kunne overta en gård i full drift og med mye dyr, sier gårdsbestyreren.

Bare dyra hadde en verdi på 4,6 millioner kroner da bostyret overtok gården. Denne verdien er nå redusert.

Fortsatt er det slik at prisen på 18 millioner kroner gjelder for eiendommen og melkekvoten. Dyr og redskap kommer utenom, og blir tema etter et salg.

Høy gjeld

Til sammen var det meldt inn et krav på 61,3 millioner kroner, ifølge Aftenbladets omtale av saken i desember i fjor.

Det gjorde gårdskonkursen til den største av sitt slag her i landet, etter det bobestyrer Håkon Halvorsen da hadde fått opplyst.

De største kreditorene var DNB med 32,5 millioner, så fulgte Prima slakt med 11 millioner og Fiskå mølle med 4 millioner.

