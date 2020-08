Munnbindene i Stavanger raser ut

To apoteker i Stavanger sentrum solgte over 2000 munnbind torsdag. – Nesten alle som er innom kjøper munnbind, forteller farmasøyt Roque Jimenez.

Farmasøyt Roque Jimenez hos Apotek 1 i Torgterrassen har fortsatt munnbind igjen, men nesten hver eneste kunde sikret seg munnbind torsdag. Foto: Julie Teresa Olsen

Julie Teresa Olsen

Fredag er det forventet at regjeringen vil innføre råd om å bruke munnbind blant annet på kollektivreiser og i større forsamlinger.

Det merkes hos apotekene i Stavanger sentrum.

Tre timer før stengetid viste en opptelling at Apotek 1 Torgterrassen hadde solgt 1270 munnbind.

– Vi har fortsatt en del igjen, men vi er utsolgt for dem i ull. Det er noe leveringsvansker, så jeg vet ikke når vi får påfyll, sier farmasøyt Roque Jimenez.

Hos Apotek 1 like ved Magasin Blå ble det solgt over 860 munnbind torsdag. I tillegg er det solgt mange av typen ull, som kan brukes flere ganger. Apoteket var utsolgt torsdag ettermiddag.

– Over 70 prosent av kundene i dag har kjøpt munnbind. Vi er utsolgt i dag, men får påfyll fredag, sier apotekteknikker Henrik Sjøthun hos Apotek 1 i Stavanger sentrum.

Flere utsolgt

– Her skal alle få. Vi har stort lager og får påfyll tre ganger i uken, legger han til.

Pågangen har økt dramatisk de siste dagene, melder flere apotek.

Hos Vitus apotek ved St. Olav, vaktapoteket i Stavanger, var det utsolgt for munnbind torsdag ettermiddag. Det er usikkert når det kommer påfyll.

Et munnbind i ull koster 100 kroner. Munnbind til engangsbruk koster 16 kroner per munnbind. En pakke med 50 munnbind koster 799 kroner hos Apotek 1.

Munnbind i ull koster 100 kroner og kan brukes flere ganger. Foto: Julie Teresa Olsen

Disse munnbindene koster 16 kroner per stykk og kan kun brukes en gang. Foto: Julie Teresa Olsen

NRK skriver at prisen på munnbind har økt kraftig den siste tiden-

En pakke med 50 bunnbind har mer enn sjudoblet seg, viser NRKs oversikt.

Det er mulig å kjøpe enkeltvis, men de fleste kjøper pakker med 5, 10 eller 50 stykker.

Ingen av de ansatte hos Apotek 1 i Stavanger kan kommentere prisen.

Fakta Slik bruker du munnbind Bruk av munnbind og ansiktsmaske erstatter ikke andre smitteforebyggende råd om hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved luftveissymptomer og å opprettholde avstand til andre på minst 1 meter.

Dersom du benytter munnbind, anbefales medisinsk munnbind klasse I. Medisinsk munnbind klasse II eller IIR og åndedrettsvern bør forbeholdes helsetjenesten.

Håndhygiene må gjennomføres før du tar på, og etter at du har tatt av eller berørt munnbindet eller ansiktsmasken.

For at munnbindet og ansiktsmasken skal ha optimal effekt, må det sitte tett rundt hele omkretsen (munn, nese og hake) i hele perioden du bruker det. Ikke ha det nedenfor nesen eller på haken, eller flytt det opp og ned.

Munnbind og ansiktsmaske har begrenset effekt og levetid, og må byttes med jevne mellomrom (når det er fuktig eller tilsølt eller du tar det av for å spise).

Munnbind er til engangsbruk og skal ikke benyttes på nytt dersom en du tatt det av. Det skal kastes i en vanlig søppelkasse etter bruk.

Ansiktsmasken skal ikke tas på igjen før den er vasket. Den kan vaskes med annet tøy på minst 60 grader.

Munnbind og ansiktsmaske oppleves ofte som ubehagelig å ha på, og som regel vil personer som har munnbind/maske på over tid, hyppig berøre både det og ansiktet for øvrig. Unngå å berøre forsiden på munnbindet/ansiktsmasken og rengjør hendene dersom du gjør det. Unngå å berøre forsiden på munnbindet/ansiktsmasken og deretter øyne eller ansikt.

Vis toleranse rundt munnbindbruk – både overfor dem som bruker det og de som ikke gjør det. Kilde: FHI Les mer

Forventer nye regler

Apotek 1 har satt en grense på maks 100 munnbind per kunder.

Torsdag møtte helseminister Bent Høie (H) de ti største kommunene, NHO, fylkeskommunene, Kollektivtrafikkforeningen, Jernbanedirektoratet og Virke for å diskutere bruken av munnbind.

Bruk av munnbind er anbefalt i de fleste land, men Norge har foreløpig ventet både med påbud og anbefaling om bruk av munnbind.

Et søk hos flere apotekkjeder på nett viser at mange er utsolgt for munnbind.

Onsdag formiddag sa administrerende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det om få dager vil komme nye råd for munnbindbruk i Norge.

Det sendte salget av munnbind rett til værs hos nettapoteket Farmasiet, skriver E24.