– Jeg ser absolutt ikke på meg selv som rik, og det er lite luksus her i gården. For å være helt ærlig: Jeg aner ikke hva jeg har på konto, og liker å tro at jeg har lite. Litt for å holde meg på tå hev og litt for at jeg ikke skal legge meg til for fine vaner. Jeg står opp og gleder meg til å gå på jobb hver dag. Det er det viktigste. Ikke verdiene, sier Torleiv Middelthon til Aftenbladet.

Paller med flasker

Vi rusler rundt i lagerbygget til Middelthon Engros på Tasta. Det er stort. Og det er paller på paller med vin, øl, brennevin og andre drikkevarer. Middelthons selskaper selger over én million flasker vin i året til restauranter og vinmonopol landet rundt.

– Det er vel verdier her for rundt 20 millioner kroner. Vi skal kunne levere hurtig til kundene. Jeg lærte meg tidlig i oppveksten at vi aldri sier nei til kundene, sier 48-åringen.

– Har dere hatt mange innbruddsforsøk her?

– Bare én gang. Vi har sikret oss med overvåkingskameraer og andre ting. Og så er det bevisst at lageret er i andre etasje, svarer han.

Jon Ingemundsen

Fleksible ansatte

Det er her Torleiv Middelthon driver businessen sin fra. På kontoret vegg i vegg med lageret har han full kontroll over selskapene sine. Han liker å gjøre det meste selv - både administrativt og praktisk.

– Vi er fem ansatte. Og for å være helt ærlig: Jeg hadde ikke klart dette uten de. På formiddagen kjører de ut drikkevarer og litt senere på dagen bytter de like greit ut møbler og vaskemaskiner i hus og leiligheter slik at våre leietakere får den hjelpen de trenger. Og når sommeren kommer, så maler vi hus og klipper busker. I tillegg må kontorarbeidet gjøres. Vi er altså en utrolig fleksibel gjeng som kan veldig mye forskjellig, sier Middelthon, som til daglig drifter ni aktive selskaper med morselskapet T. Middelthon Holding på toppen. Trolig forvalter han verdier for rundt 200 millioner kroner totalt.

Kjell-Ivar Gilje Grøndal

Terroir AS: Eies 60 prosent av Torleiv Middelthon og 40 prosent av Knut-Espen Misje. Ble etablert i 2003 og driver med import og salg av vin, øl og brennevin til Vinmonopolet, restauranter og barer. Selskapet eier også 45 prosent av restaurantene Tango og Fish & Cow. I tillegg eier de 75 prosent av selskapet Scanvin AS. I 2017 hadde Terroir et resultat på 2,3 millioner kroner og driftsinntekter på 45,2 millioner kroner. 2018-tallene blir snart sendt inn til Brønnøysund og viser et resultat på 3,1 millioner kroner og driftsinntekter på 51 millioner kroner.

– Dette selskapet har alltid levert gode resultater, og jeg er ganske stolt over at vi har fått det så bra til med Terroir, sier Middelthon.

Allert x 2 la grunnlaget

Middelthon Engros AS: Eies 100 prosent av Torleiv Middelthon etter at han tok over etter sine foreldre Margrethe og Allert Middelthon for fem år siden. Samtidig kjøpte han ut sin bror. Selskapet er grossist på alkohol og distribuerer kjente merkevarer til skjenkenæringen. I tillegg driver selskapet med bygging av vinkjellere. I 2017 hadde selskapet et resultat på 70.000 kroner, mens driftsinntektene var 58 millioner kroner. I 2018 kommer selskapet til å bokføre et resultat på 870.000 kroner og en driftsinntekt på 56,7 millioner kroner.

Alt startet i 1936 da Allert Middelthon senior (farfar til Torleiv) startet sin dagligvarebutikk i Klubbgata i Stavanger sentrum. Butikken ble fort kjent for import av utenlandsk mat. Etter hvert tok Allert Middelthon jr. (far til Torleiv) over og her kunne de utenlandske ansatte i oljeselskapene finne de merkevarene de var vant med fra sitt hjemland til stor glede.

– Min farfar og far har lagt et godt grunnlag. Det gjør meg takknemlig og ydmyk. Samtidig kjenner jeg på det ansvaret som følger med å overta en familiebedrift som gjennom flere år har gjort det bra. Nå er det min oppgave å forvalte dette på en god måte videre. Ikke skusle det bort. For jeg har det bare på lånt tid. Jeg tenker jo at mine barn en dag skal ta over etter meg, sier Torleiv Middelthon.

Fakta: Middelthon I 1936 startet Allert Middelthon senior dagligvarebutikk i Klubbgata i Stavanger sentrum. Butikken ble fort kjent for import av utenlandsk mat. Etter hvert tok Allert Middelthon jr. over og her kunne de utenlandske ansatte i oljeselskapene finne de merkevarene de var vant med fra sitt hjemland. Nå er det Torleiv Middelthon (48) som har tatt over familiebedriften. I tillegg har han en rekke andre selskaper - hvor han blant annet driver med import av vin og boligutleie. Totalt forvalter han verdier for rundt 200 millioner kroner.

Privat

Privat

Har 25 boliger

Middelthon Rental Homes AS: Leier ut leiligheter og hus til privatpersoner og bedrifter i Stavanger-området. Ifølge Torleiv Middelthon har han rundt 25 boliger. I 2017 hadde selskapet et resultat på 290.000 kroner og driftsinntekter på 1,1 millioner kroner. I 2018 får selskapet et resultat på 240.000 kroner og driftsinntekter på 956.000 kroner.

– Her prøver vi å kjøpe relativt store bolighus som må totalrenoveres. Vi gjør jobben med å pusse opp for så å leie ut. Et eksempel er huset i Eiganesveien 171 som jeg kjøpte i mars 2017. Her har jeg gjort mye av arbeidet selv. Fortsatt gjenstår en del, men i løpet av et lite år skal det stå ferdig. Da ser jeg for meg at det sikkert blir leid ut som en representasjonsbolig til et stort firma i regionen, sier Middelthon, som startet sin utleie-virksomhet for flere år siden.

– Det gjør at jeg har fått med meg de gode toppene som har vært, men nå er det helt andre tider. Før kunne et hus bli leid ut på dagen. Nå tar det fort én måned. Prisene er også mye lavere nå enn for noen år siden, sier han.

Fredrik Refvem

Hotell i vindistrikt

A.Middelthon AS: Leier ut lagerbygg/kontorlokaler/butikklokaler. Her ligger først og fremst bygget i Randabergveien 134. I 2017 fikk selskapet et resultat på 841.000 kroner og driftsinntekter på 2,3 millioner kroner. I 2018 blir resultatet 527.000 kroner og driftsinntekter på 2,6 millioner kroner.

Middelthon Italy SRL: Italiensk investeringsfirma som er registrert i Italia. Eier hotellet Dimora i Manichei i byen Monforte d’Alba i Piemonte. Hotellet har fem leiligheter.

– Driften av hotellet går bedre og bedre, men det er først og fremst bygningen som er investeringen, sier Middelthon, som solgte dagligvarebutikken Middelthon til Kiwi og investerte pengene i Italia.

Middelthon Habitat AS: Byggfirma som driver vedlikehold, kjøp og salg av leiligheter og hus. Dette selskapet er registrert, men ikke aktivt.

– Det er like før vi kjører i gang med det selskapet. Vi ønsker å utnytte alt utstyr, verktøy og maskiner som vi har stående til eget vedlikehold på en bedre måte. Det er jo et vedlikehold som aldri tar slutt hos oss, så vi kan like godt gjøre jobber for andre kunder også. I tillegg liker jeg bedre å sitte inni en gravemaskin enn foran pc-en på kontoret, sier Middelthon og ler.

Privat

Startet skateboard-klubb

Summen av alle disse selskapene og investeringene har gjort Torleiv Middelthon til mangemillionær. På 2017-ligningen står han oppført med en formue på 37,5 millioner kroner og en inntekt på 1,8 millioner kroner.

– Jeg tror at man må kjøpe et lodd i lotteriet for å vinne. Jeg kan gjerne ta sjanser og gamble, men jeg gambler bare med egne ideer, sier Middelthon, som ser på seg selv som en gründer-type.

– Jeg har nok hatt det i meg fra jeg var liten av. Da jeg var 7–8 år fikk jeg tak i flere hundre små kaktuser som en gartner ikke ville ha. Disse plantet jeg i potter og fikk med meg venner til å selge de utenfor Madla Handelslag. Jeg tjente noen kroner på det, sier han og smiler.

– Og da jeg var cirka 10 år fikk jeg mitt første sveiseapparat etter å ha ønsket meg det lenge. Det brukte jeg blant annet til å lage skateboard-ramper. Disse monterte jeg sammen i den store hagen til mine foreldre slik at det ble en skatepark. Og siden skateboard var forbudt i Norge på den tiden, så var pågangen stor etter å få skate hos meg. Da så jeg mitt snitt til å starte en egen skateboard-klubb hvor man måtte betale for å være medlem.

Privat

– De ringer, vi bringer

I voksen alder har Torleiv Middelthon jobbet både som bil- og flystrukturmekaniker. Men mest tid har han brukt i familieselskapene - både til å lempe varer fra store containere og inn i butikken og som sjåfør.

– Jeg har utallige ganger kjørt midt på natten for å levere drikkevarer til restauranter og barer i byen som har gått tomme for en spesiell vin eller som har fått et spesielt ønske fra en gjest. De ringer, vi bringer. Slik er det også nå, sier Middelthon.

LES OGSÅ: