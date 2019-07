Meteorologene: – I dag begynner godværet

Fjorårets eventyrlige sommervær har så langt latt vente på seg, men nå lover meteorologene stort sett pent vær resten av uka. Hvis du ønsker å få noen fine sommerdager, bør du gripe sjansen nå, for på lørdag snur det igjen.

Stigende temperaturer

Ifølge meteorolog Haldis Berge starter det med 16 –17 grader tirsdag, og så skal det fortsette å stige ut uka.

– Hvis vi er heldige, kan vi få opp mot 20 grader på onsdag, sier hun.

Temperaturene skal stige frem til lørdag, før de skal begynne å gå nedover igjen.

På spørsmål om folk nå kan se frem mot en fin sommeruke, svarer Berge at ja, det kan de. Hun sier det vil komme mye sol, men at det nok blir litt skyer enkelte steder.

– I dag begynner godværet, og det ser ut til å bli fint resten av uka også.

Varierende mot indre strøk

Berge sier videre at været kan være noe varierende fra Stavanger by og ut mot indre strøk av fylket. Blant annet er det fare for regnbyger i Sauda og Lysebotn.

– Dette gjelder egentlig alle dager denne uka, sier Berge.

Liten kuling

Generelt vil det være en nordvestlig bris, med noe mer vind mot kysten. Ved kysten i Sør-Rogaland, altså sør for Obrestad, skal det bli liten kuling både mandag og tirsdag ettermiddag.