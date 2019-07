Ekte perler kan stoppe den nye hovedveien over Figgjoelva til E39

Traseen som er ønsket både av Rogaland fylkeskommune og av to kommuner; Klepp og Time, kan stå i fare.

Det viser de foreløpige innspillene til den nye kommuneplanen i Time, der den mye omtalte Tverrforbindelsen er tegnet inn som en del av en ny omkjøringsvei.

Høringsfristen går ut søndag 14. juli, men mektige instanser som Fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen ser store utfordringer, ikke minst hvis veien skal krysse Figgjoelva.

– Arbeidet med å finne en optimal trasé er utfordrende også på grunn av mange kulturminner og pågående aktiviteter i området, konstaterer Statens vegvesen.

Vurderer fortsatt vei nord for elva

Til tross for at Jæren klart ønsker en vei sør for Figgjoelva, skriver Statens vegvesen at de fortsatt vurderer sju alternative traseer. Fire av dem går nord for elva.

Men etaten fremmer likevel innsigelse mot det 230 dekar store næringsområdet som planlegges på eiendommen til Tore Kverneland, på sørsiden, nettopp for å unngå at det legger hindringer for en mulig, sørlig trase.

– Ytterligere hindringer her kan medføre at en ikke lenger ser at det er mulig eller kostnadsmessig forsvarlig å arbeide videre med en veitrasé sør for elva, står det i uttalelsen.

Derfor fremmer Statens vegvesen også innsigelse mot at det planlagte næringsområdet kan knytte seg til dagens store anleggsvei. Det ligger fra før inne som et framtidig næringsområde i Bybåndet sør.

Problematisk elve-kryssing

Mens Fylkesmannen på sin side er kritisk til kryssing av Figgjoelva i et område med mange små øyer på en elvestrekning som også har en naturlig dempende effekt ved flom.

Videre er området over Møgedalshølen et av de største gyteområdene i elva mellom Edlandsvatnet i Ålgård og Grudavatnet i Klepp. En kryssing her er derfor svært uheldig, mener Fylkesmannen.

Naturperle med egne perler

Dessuten har vassdraget på dette strekket en stor og levedyktig bestand av rødlistet elvemusling, den som i sin tid ble høyt skattet for sine perler. De har vært fredet siden 1993.

Fakta: Elvemusling Status: Norge har mer enn halvparten av antall muslinger i Europa. Er sterkt truet på Verdens naturvernunions (UNCN) globale rødliste 2010. På norsk rødliste har arten status som sårbar. Livet: Den vokser sakte, først i larvestadium der den henger fast på gjellene til laks eller ørret før den starter voksenlivet som musling, men kan til gjengjeld bli hele 200 år gammel. Perlene: Blir til når et uønsket sandkorn kommer inn i muslingen. For at det ikke skal irritere, avgir muslingen perlemor rundt kornet. Lag etter lag. Å produsere en perle kan ta flere tiår. Men bare én av tusen elvemuslinger har perle. Dronningens skatt: I 1685 ble jærperlene omtalt etter et dansk-norsk kongebesøk på Hå prestegard. Da fikk Christian VI med seg perler som var uvanlig store. Fra 1691 hadde dronningen retten til all perlefangst i stiftet og ansatte egne perleinspektører. Det eldste smykket i Danmarks kronjuveler, dronningsmykket, skal være laget med 19 slike perler fra Jæren. De bæres ofte av dronning Margrete.

Bråstein blir regnet som et av de to områdene i hele vassdraget med størst tetthett av elvemusling. Her er det også rekruttering, noe som svært ofte er en avgrensende faktor for slike bestander.

– En kryssing av elva er konfliktfylt, men dersom det blir den eneste reelle løsningen, bør en eventuelt vurdere å krysse elva nedenfor Møgedalshølen, skriver Fylkesmannen, da som et innspill til kommunedelplanen for Tverrforbindelsen.

– Ingen kommentar. Nå

Kommunalsjef i Time, Bjørn Meling, understreker at høringsfristen ikke er ute og at det fortsatt kommer inn mange innspill fra både private og offentlige instanser.

– Derfor vil vi ikke kommentere enkeltsaker nå, før alt er samlet. Den politiske styringsgruppen for kommuneplanen skal få oppsummeringen i slutten av august, sier Meling.

Vil presse Sandnes

Men ordfører Reinert Kverneland (H) frykter ikke at Tverrforbindelsen ryker, selv om den nå blir liggende i Bymiljøpakken, rett nok helt sist i pakken.

– Nå vi må bare presse på for at Sandnes og de bygger veien ferdig. Det er helt håpløst slik det er nå, at en del av veien i år blir ferdig fra godsterminalen uten en vei videre til E39, og at trafikken sendes inn på våre veier som allerede er overbelastet, sier Kverneland.

Jærens viktigste sak

Tverrforbindelsen, koblet opp mot en omkjøringsvei rundt Orstad og Kvernaland, var det mest prioriterte prosjektet i det som skulle bli en ny bomring for Klepp og Time. Så viktig var veien at de to kommunene var villig til å ta over hele veien for at den skulle komme raskere.

– Men traseen sør for elva som skulle gjøre det mulig, blir regnet som svært konfliktfylt?

– Ja, men slik vil det også være hvis den går nord for elva. Så dette er ikke nytt, sier ordføreren som forsikrer at han ikke har gitt opp arbeidet med å få trafikken bort fra hans egen bygd Kvernaland.

Glem Lye -Kvernaland

I høringen reagerer Statens vegvesen også på at Time kommune i sin arealdel har lagt inn en ny veiforbindelse mellom Lye og Kvernaland. Den er ikke omtalt i fylkets handlingsprogram eller i fylkesveiplanen. Og etaten etterlyser er vurdering for hvorfor dette er gjort, og de ønsker også en trafikkanalyse for en slik vei.

– Det er en vei vi bare kan glemme nå. Hadde vi fått en omkjøringsvei, ville det vært naturlig å koble den mot en ny vei til Lyefjell og til en framtidig utbygging over fjellet. Det hadde vært framtidsrettet, sier Kverneland.

Også den muligheten glapp, da Klepp sa nei og torpederte en ny bomring. En omkamp om bompenger er helt uaktuell på Jæren nå, ifølge ordføreren.

Statens vegvesen har umiddelbart stoppet planleggingen av omkjøringsveien siden den etter bomvedtaket ikke lenger har finansiering. Det samme gjelder for fire felt på Fv 44 forbi Bryne.

Bare planleggingen av Tverrforbindelsen fortsetter siden den ligger i Bymiljøpakken. Men siden den er sist i en pakke som sliter med reduserte inntekter, kan ingen si når den kommer.