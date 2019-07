Kvinnelig kabinansatt tatt med promille - risikerer bøter eller fengsel

Det var søndag formiddag at en kvinnelig kabinansatt ved et SAS-fly som skulle fra Stavanger Lufthavn, Sola til København blåste rødt i en promillekontroll.

Flyet – med flightnummer SK1875 – skulle etter planen ta av klokken 09.50 fra Sola, men det kom seg aldri opp i luften. Flyet ble kansellert med årsakskode «operational reasons».

– Promillen var ikke høy, men vi ser likevel svært alvorlig på saken. Når det gjelder fly og sikkerhet, er det nulltoleranse når det kommer til å ha promille på jobb. Passasjerene skal aldri tvile på sikkerheten når de er ute og flyr. De skal føle seg trygge, sier operasjonsleder Victoria Hillveg i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Tar stikkprøver av kabinansatte

Kvinnen ble tatt med av politiet til legevakten hvor det ble tatt blodprøve som vil vise den nøyaktige promillen kvinnen hadde. Denne vil politiet få svar på i løpet av neste uke.

– Politiet stasjonert ved Stavanger lufthavn, Sola tar jevnlig stikkprøver av kabinansatte gjennom promillekontroller, og det var slik kvinnen ble fanget opp. Det er akkurat som en promillekontroll i trafikken, sier politiadvokat Unni Malmin til Aftenbladet.

Aftenbladet har vært i kontakt med folk som var i om bord i flyet da pågripelsen skjedde. En av tipserne skriver at det var «mye politi».

Ifølge Malmin var det ingen pågripelsesbeslutning, og at kvinnen ble stanset i promillekontroll på selve flyplassen, ikke på flyet.

– Kvinnen ble fratatt sitt crew-kort og avhørt, før hun ble dimittert. Det er nå opprettet en straffesak som vil bli håndtert videre, sier Malmin.

Politiet vil ikke gå ut med hvor ofte de tar slike stikkprøver, eller statistikk på om flere kabinansatte er tatt de siste årene.

Brudd på luftfartsloven

Ifølge politiadvokaten kan kvinnen bli siktet for brudd på luftfartsloven paragraf 6.11 og 6.12.

Ifølge luftfartsloven vil den som gjør tjeneste om bord i strid med paragraf 6.11 og 6.12 i luftfartsloven, straffes med bøter eller med fengsel i inntil to år.

Fakta: Luftfartsloven paragraf 6.11 og 6.12 6.11: «Ingen må gjøre eller forsøke å gjøre tjeneste om bord når han eller hun er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel» «Som påvirket av alkohol anses i alle tilfeller den som enten har en større alkoholkonsentrasjon i blodet som er større enn 0,2 promille eller en større alkoholkonsentrasjon i utåndingsluft enn 0,1 milligram per liter luft». 6.12: Den som gjør tjeneste om bord må ikke nyte alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel i tjenestetiden. Tjenestetiden omfatter tidsrommet fra vedkommende i henhold til sine tjenesteplikter påbegynner utførelsen av slikt arbeid som stillingen krever, og inntil arbeidet avsluttes. Forbudet gjelder også i et tidsrom av åtte timer før tjenestetiden begynner.

SAS: Absolutt nulltoleranse

Pressekontakt i SAS, Tonje Sund, sier følgende om hendelsen på Sola søndag formiddag.

– Vi kan bekrefte at politiet utførte en promillekontroll på en av våre kabinansatte på Stavanger Lufthavn, Sola søndag. Saken håndteres nå etter gjeldende regler. SAS har klare rutiner for oppfølging, og ser svært alvorlig på hendelsen. Sikkerheten er høyeste prioritet og vi har nulltoleranse for alkohol i tjenesten, sier Sund som opplyser om at regelen er som følger:

– Man får åtte timer før tjenestegjøring høyst ha 0,2 promille alkohol i blodet, og at ingen alkohol får inntas åtte timer før tjenestegjøring.

– Hvilke konsekvenser vil dette få for denne kvinnen?

– Jeg kan ikke kommentere personalsaker, men kan bare understreke at SAS har absolutt nulltoleranse for alkohol i tjenesten, svarer Sund.