Reagerer på manglende flagging på nasjonaldagen

Per Magne Vølstad er sjokkert og flau over både en fotballklubb og kremmere ikke flagget på 17. mai.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Viking FK flagget ikke 17. mai. Foto: Privat

Andrea Danielsen Johansen Journalist

Klokken ni om morgenen 17. mai skulle Per Magne Vølstad ta seg en sykkeltur ned til båten i Jåttåvågen. Selv der skulle flagget heises. På veien så han at både Viking stadion og flere matbutikker hadde tomme flaggstenger.

– Det er tross alt nasjonaldagen vår. At Viking som er et så stort lag ikke flagger, er helt utrolig. Det er så sløvt at jeg kunne grått blod, sier han.

Legger seg flate

Viking Fotballklubb syns på sin side at det er synd at dette tar fokuset bort fra måten de valgte å feire dagen på. Med eget tog og en video hedret de Norge så godt de kunne, mener markedssjefen.

– Det er rett og slett ren forglemmelse fra vår side. Hverdagen er ikke som før, mange har hjemmekontor, og ingenting er likt på grunn av korona, sier markedssjef Kjartan Salvesen.

Kommunikasjonssjef i Coop Norge tror ikke de vil endre på praksis på tross av reaksjoner. Foto: Privat

Endrer ikke praksis

En av butikkene som Vølstad la merke til var Coop Mega på Gausel. Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, mener det blir vanskelig å endre praksis hos deres 1250 butikker rundt om i Norge.

– De flaggstengene vi har utenfor noen av butikkene våre, er ment for reklameflagg. Det er ikke naturlig for oss å bruke dem til det norske flagget. Hvis vi måtte endre praksis, hadde det blitt vanskelig med så mange nasjonale flaggdager som vi har her til lands, sier han.

Brudd på flaggregler

Vølstad mener han ser det samme hvert år. Tomme flaggstenger, og reklameflagg på selve nasjonaldagen.

– Det er brudd på norske flaggregler, men dessverre tviler jeg på om noen håndhever dem. Jeg håper folk tar seg sammen, sier han.

Og det er akkurat det markedssjef Salvesen lover.

– Dette kommer aldri til å skje igjen. Vi skal gjøre opp for det til neste år, sier han.

En annen leser er bekymret for alle flaggdagene som kommer framover. I en e-post skriver han at han erfarer at folk heiser flaggene i tide og utide. Det vil han ha slutt på, og under kan du lese noen av de offisielle flaggreglene.

Man skal behandle et flagg med respekt.

Privatpersoner skal flagge med handelsflagget, mens staten skal flagge med statsflagget som har splitt og tunge.

Alle statsbygg er pålagt å flagge på offentlige flaggdager.

Privatpersoner er ikke pålagt å flagge på offentlige flaggdager.

1. mars–31. oktober ikke heise opp før klokken 08, og ikke fires ned senere enn klokken 21.

1. november–28. februar (29. februar ved skuddår) skal flagget ikke heises før klokken 09, og fires ned ved solnedgang, men aldri senere enn klokken 21.