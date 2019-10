Utgiftene til en offentlig støtteordning til barnebriller har økt så mye at regjeringen i neste år statsbudsjett har foreslått en omlegging av hele ordningen. Målet er å få ned utgiftene med bortimot 150 millioner kroner på årsbasis.

En stikkprøvekontroll avdekket ifølge Nav at prisen på de offentlig støttede brillene «virket uforholdsmessig høye».

Tilbud gjelder ikke Nav-briller

«Hos Specsavers bryr vi oss om barnas syn», heter det i en pågående kampanje om barnebriller hos lavpriskjeden.

Ifølge kampanjen kan man, hvis man bestiller en synstest for barn i alderen 5 til 12 år, få «et par barnebriller til 395 kr - inkludert 1.5 enstyrkeglass, med på kjøpet.»

Det sies også at man kan få 395 kroner i rabatt om man «velger andre briller,» og at man kan få med en bestemt type glass i slitesterkt materiale for kun 150 kr ekstra.

Men med litt mindre skrift nederst i reklamen for fem avbildede barnebriller kan man lese følgende: «Tilbudet gjelder ikke briller som dekkes av NAV.»

Specsavers: Nav har egne refusjonsordninger

Aftenposten har bedt Specsavers svare på hvorfor det er slik at dette tilbudet ikke kan benyttes av foreldre som får brilleutgifter dekket av Nav.

«NAV har egne refusjonsordninger her, og inntil videre vil ikke dette tilbudet gjelde for den brillen som dekkes via NAV. Skulle det være ønskelig med mer enn et par briller, så vil selvsagt kundene kunne nytte seg av vårt tilbud når de selv står for kostnaden», skriver Philip Reiler, som er PR-sjef for Specsavers Norway i en e-post .

Han legger til at de ser at dette «ikke kommer helt tydelig frem av teksten på vår nettside og vil vurdere om vi kan gjøre justeringer på den.»

– Noe vi kommer til å se på

På et nytt spørsmål fra Aftenposten om hvorfor ikke kjeden gir rabatt selv om brillene dekkes av Nav, svarer han slik:

«Denne betingelsen ligger tilbake i tid, og blir noe vi kommer til å se nærmere på - spesielt sett i lys av forslaget til nytt statsbudsjett.»

Specsavers markedsfører seg med at de «leverer briller, innfatninger og kontaktlinser til faste lave priser» i 81 butikker landet over.