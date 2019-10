– Folk husker ikke alltid hva du sier eller gjør. Men de husker hvordan du får dem til å føle seg

HANDEL: – Vi kaller det MadlaLove, sier Anette Øfsti Worum, senterleder på Amfi Madla. Et smil, et «hallo» og det å ville strekke seg litt ekstra for kundene gir senteret vekst, mener hun.