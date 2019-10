Stavangers nye ordfører fikk tre ordførerkjeder

– Jeg er utrolig glad og stolt over at jeg skal få være ordfører i den nye kommunen. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å være en god ordfører for alle i kommunen. Tre kjeder skal bli til ett og tre historier skal bli til en, sa Kari Nessa Nordtun i sin første tale som ordfører.

Nordtun ble valgt av 39 av 67 representanter i det nye kommunestyret. Opposisjonens 28 representanter stemte for Høyres John Peter Hernes.

Pål Christensen

Etter at Nordtun ble valgt til ny ordfører, leverte tre ordførere sine ordførerkjeder og la dem på et bord med hvit duk. Normalt vil den nye ordføreren ha tatt på seg ordførerkjedet, men denne gangen skal tre kommuner bli til en. Stavanger-kjedet skal leveres inn og Finnøy og Rennesøys kommunevåpener skal preges inn i kjedet til sammenslåingen som formelt skjer ved nyttår.

Christine Sagen Helgø (H), som har vært ordfører i Stavanger de siste åtte årene, vil juridisk være ordfører i byen fram til nyttår.

Henrik Halleland (KrF) vil være det samme i Finnøy, og Dagny Sunnanå Hausken (Sp) i Rennesøy. Begge sitter i det nye kommunestyret. Hausken ble mandag valgt til varaordfører i Nye Stavanger.

I Stavanger vil det dermed være to kommunestyrer fram til nyttår. Det nye styret vil behandle saker som vil gjelde fra 1. januar 2020.

Takketale

Christine Sagen Helgø (H) åpnet mandagens kommunestyremøte med å holde en kort takketale.

Pål Christensen

Hun takket for samarbeidet med Finnøy og Rennesøy og med rådmannen. Og hun ønsket den påtroppende ordføreren, Kari Nessa Nordtun (Ap), lykke til.

– Jeg vil ønske den nye ordføreren lykke til. Det er et privilegium å være ordfører i Stavanger, sa Helgø, før hun til slutt takket for seg.

– Lykke til med arbeidet og tusen takk for meg, sa hun og fikk stående applaus fra hele kommunestyret.

Egentlig er det ikke lov å klappe under et kommunestyremøte, bemerket hun med et smil da hun satte seg ned, men lot det gå for denne gang.