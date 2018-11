Kielland: Fransk rapport har vært tilgjengelig lenge, Arkivverket ser på mulighet for å åpne mer

– Vi tror det har oppstått en begrepsforvirring i denne saken. Ord som «unntatt offentlighet i 60 år», «klausulert» og «taushetsbelagt» kan ha bidratt til at det har oppstått en misforståelse omkring Kielland-arkiver, og at materialet oppfattes som hemmelig. Hovedregelen er at arkivstykkene er fritt tilgjengelig, men det skal i henhold til loven gjøres unntak for eksempel når materialet inneholder helseopplysninger eller andre personsensitive opplysninger. Disse «merkelappene» er et signal til medarbeidere i Arkivverket om at materialet inneholder slike opplysninger. De betyr ikke at folk ikke har anledning til å søke innsyn i mateialet, presiserer Erland Pettersen, fagdirektør seksjon for brukertjenester i Arkivverket til Aftenbladet.

Etter at Aftebladet fredag skrev at SVs Solfrid Lerbrekk har stilt spørsmål til justisminister Tor Mikkel Wara om hvorfor Kielland-arkivene er lukket for offentligheten, og at hun fikk med seg Aps Hege Haukeland Liadal på det, ble Arkivverket kontaktet av Justisdepartementet.

– Justisdepartementet kontaktet oss i forbindelse med at dette ble tatt opp i spørretimen for å få rede på detaljer, noe som førte til at vi gjorde opp status og så på hva vi kunne oppklare av misforståelser, sier Pettersen.

Stavanger Drillings arkiv ble åpnet i 2016

Tirsdag ettermiddag sendte Arkivverket ut en pressemelding der det presierer at det meste av Kielland-arkivene allerede er tilgjengelig for offentligheten, ikke minst gjennom det omfattende arkivet etter Stavanger Drilling, rederiet som eide ulykkesriggen. Etter at Aftenbladet ba om innsyn i dette arkivet ble det, etter en faglig gjennomgang av sensitivt innhold, åpnet arkivstykke for arkivstykke våren 2016 og gjort allment tilgjengelig. En gjennomgang av flere hundre sider med dokumenter fra dette arkivet var blant grunnlaget for nyhetsdokumentaren Kiellands dype hemmelighet. I dette arkivet ligger også den mye omtalte franske granskningsrapporten etter ulykken, også den fritt tilgjengelig, og denne var sentral i nyhetsdokumentaren Kiellands rungende taushet.

– Vi skal nå gjøre vårt ytterste for å gjøre tilgjengelig de arkivene vi kan offentliggjøre. Dette er viktig dokumentasjon av en alvorlig hendelse i norsk historie, sier Pettersen.

Arkivverket

Arkivverket vil nå skanne det som er fritt tilgjengelig i arkivet etter Stavanger Drilling og gjøre dette tilgjengelig i Digitalarkivet fortløpende.

Den engelske utgaven av den franske granskningsrapporten, som altså er en del av det nevte arkivet etter Stavanger Drilling, foreligger som PDF og blir publisert i Digitalarkivet snarest.

Håper pårørende søker innsyn

Dessuten arbeider Arkivverket med å gjennomgå Kommisjonsarkivet, som er arkivene etter den norske granskningskommisjonen som undersøkte Kielland-ulykken, for å se om mer av dette kan gjøres allment tilgjengelig.

Vi håper vi nå får fram at publikum, pårørende og andre, fremdeles kan søke innsyn, selv om arkiv-materialet har en klausul. Vi har nok et pedagogisk jobb å gjøre akkurat her.

– Vi har nå også flyttet klausulene til stykkenivå, som er den enkelte eske med dokumenter i et sakskompleks, slik at ikke «klausulert» og «taushetsbelagt» er det første som møter publikum når de søker etter arkivmateriale. I denne saken har det vært uheldig at klausulen har vært satt på et så høyt nivå. Vi håper vi nå får fram at publikum, pårørende og andre, fremdeles kan søke innsyn, selv om arkiv-materialet har en klausul. Vi har nok et pedagogisk jobb å gjøre akkurat her, medgir Pettersen.

Pettersen presiserer at Arkivverket ikke har råderett over alle arkiver som inneholder opplysninger om Kielland-ulykken. Ikke minst gjelder dette andre involverte selskaper og dokumenter som oppbevares i deres private arkiver.

