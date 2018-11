Seks kvinner og tre menn om shopping på Black Friday

Tidlig fredag morgen var det uvanlig mange biler på parkeringsplassen utenfor Kvadrat på Lura. Men så var det heller ingen vanlig fredag. Det var Black Friday, og mange som hadde stått tidlig opp for å spare penger på shopping.

I butikkene hang det plakater med både 20, 25, 30, 40, 50 og 70 prosent rabatt.

– Jeg har handlet en julegave til søsteren min. Vi var her klokken 07. Det er litt tidlig å starte dagen, men det var mor som dro meg med. Egentlig skulle jeg hatt hjemmeeksamen på UiS, men jeg tar det seinere i dag, sier Vernonica Svendsen (24) fra Sola.

Vanligvis er det bare Helgø Meny som åpner klokken 07, mens resten av kjøpesenteret åpner klokken 10. Men fredag var det bare Vinmonopolet som ventet så lenge med å åpne dørene.

Aftenbladet tok temperaturen på shoppingen en liten time etter åpningen fra klokken 07.50 til 08.50 fredag morgen.

Ola Fintland

Amalie Grødem (20) fra Sandnes:

– Jeg har handlet ny vinterjakke med 30 prosent rabatt og en julegave. Egentlig synes jeg at Black Friday er litt oppskrytt. Det er noen gode tilbud, men kanskje ikke så mange superdupertilbud. Du må vite litt hvor du skal gå og om du faktisk trenger det du skal kjøpe. Jeg har to eksamener på BI neste uke og skulle ha lest til eksamen i dag, men tok meg fri et par timer for å shoppe. Resten av dagen må jeg lese til eksamen, sier Amalie Grødem.

Sunniva Næss (23) fra Sandnes:

– Jeg har handlet litt klær og julegaver. Black Friday er veldig amerikansk, men det er kjekt å handle litt billig før jul. Jeg var her i går for å kikke litt på hva jeg skulle ha og har kjøpt julegaver til tre personer. Du får litt mer på pengene, og jeg vet stort sett hva de vil ha, så de får ikke bytte, smiler Sunniva Næss.

Fredrik Johnsen (27) fra Randaberg:

– Jeg var på plass klokka 7 og har kjøpt klær og sko til meg selv. Black Friday er bra, og jeg har jo funnet noe, men det blir litt voldsomt. Hadde det bare vært fredagen, hadde det vært greit. Men nå er det Black Week hele uka, sier Fredrik Johnsen.

Kenneth Thue (46) fra Godeset:

– Vi har en fast fredag i november der vi handler alle julegavene. Det er bra å gjøre det unna før desember, og det var egentlig litt tilfeldig at det ble Black Friday. Jeg har ikke så store følelser rundt den dagen, det kan fort bli for mye også, men vi får nok litt mer for pengene, sier Kenneth Thue som er ute sammen med kona.

Therese Svendsen (31) fra Stavanger:

– Jeg har kjøpt finklær til sønnen og to julegaver. Men får være hemmelig hva det er og hvem det er til. Jeg var tidlig ute og har fri i dag, sier Therese Svendsen.

Marit Ravndal (35) fra Sandnes:

Jeg har tatt fri fra jobb for å kjøpe julegaver og satser på å bli ferdig i dag. Jeg har to egne tenåringer og flere tantebarn som jeg kjøper gaver til. Så langt har jeg kjøpt sju gaver. Tenåringene vet hva de vil ha og skal ha de rette merkene, og da er det strålende å få det på tilbud på Black Friday, ellers blir det veldig dyrt. Nå skal jeg gå i bilen med dette, og så blir det en ny runde til besteforeldrene, sier Marit Ravndal.

Sissel Tollefsen (51) fra Sandnes:

– Jeg har kjøpt et par mer sko, en genser, truser og en julepresang. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om Black Friday, men jeg var her jo klokken 07. Nå er det nesten salg hele året. Det er sommersalg, høstsalg og «mid season sale». Jeg har fri i dag, så da passet det bra. Jeg er her med en venninne, og vi skal spise lunsj etterpå, sier Sissel Tollefsen.

Jan Erik Haavik (27) fra Stavanger:

– Jeg har handlet julegaver til kona. Det var en god mulighet til å gjøre det, og jeg har funnet noen småting. Vi har hver vår gavekalender i desember, så jeg har funnet litt til den. Det passet veldig bra at butikkene åpnet tidlig, for da rekker jeg å handle før jobb, og så begynner jeg bare en time seinere, sier Jan Erik Haavik.