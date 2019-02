Går inn for Preikestolen Nasjonalpark

Preikestolområdet og Frafjordheiene bør vernes som nasjonalparker, mener Fylkesmannen i Rogaland, som på oppdrag fra Miljødirektoratet har kartlagt områder i Rogaland med store verneverdier.

Fra nyttår overføres Preikestol-området fra Forsand, som tidligere har vært negative til en nasjonalpark, til Strand kommune, som tidligere har vært positive.

– Vi er skeptiske, men åpne, sier ordfører Irene Heng Lauvsnes til NRK.

Stiftelsen Preikestolen har tidligere utredet nasjonalpark. Blant styremedlemmene er det delte meninger.

– Vi i stiftelsen er nøytral i denne saken. Vi forholder oss til det som vedtas. Det ble laget en utredning for noen år siden. Konklusjonen var at det både er fordeler og ulemper med nasjonalpark. Vi tror vi kan tilrettelegge Preikestol-området på en god måte, uavhengig av nasjonalparkstatus. Hvis området får status som nasjonalpark, må den tilpasses Preikestolen med en reiselivsvariant. For det er blitt gjort en del tilrettelegging, og det er fortsatt behov for tilrettelegging i området, sier Helge Kjellevold, daglig leder i Stiftelsen Preikestolen og Lysefjorden Utvikling.

Ties van Langen

Turister fra 40 nasjoner gikk til fjellknatten ved Lysefjorden i januar. Mesteparten av stien er snødekket, men enkelte partier er islagt. Blant de islagte stedene er et parti langs stupet, rett før toppen.

– Det er ikke bare å gli der, det er 600 meter rett ned. Vi har klødd oss i hodet, forteller Helge Kjellevold.

Driftsansvarlig Jorunn Stokka har ikke tatt sjansen å passere det glatte partiet i det siste.

– Veldig farlig. Den siste tiden har det blitt verre og verre, sier hun.

Løsningen at to mann ble sendt til fjells med gassbrenner. Mats Fossmark og Ties Van Lange fikk smeltet isen, slik at det igjen er trygt å ferdes. Stiftelsen anbefaler imidlertid at man går med guide på vinterstid.