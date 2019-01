139 mobbesaker ble meldt inn til Fylkesmannen i fjor

Det viser en fersk rapport fra Fylkesmannen i Rogaland.

Med 40 innmeldte saker, er det 7. trinn som har flest saker. På 1. trinn er det meldt inn to saker i løpet av året, men også videregående skoler kommer godt ut med kun fem saker. Utdanningsdirektør Marianne Skogerbø ønsker ikke å spekulere i hvorfor det er et stort sprik.

Tidligere har Fylkesmannen vært en klageinstans i slike saker. Etter det nye regelverket, fungerer Fylkesmannen som en førsteinstans. Skogerbø tror at statistikken vil bedre seg i fremtiden.

– På sikt tror jeg vi vil få færre saker. Skolene vil bli flinkere på å håndtere skolemiljøet, slik at flere elever blir inkludert, sier hun.

Skolen skal varsles

Når skolen får en melding om at det er en elev som ikke føler seg trygg, har skolen en uke på seg til å lage en skriftlig plan for hvordan eleven skal hjelpes. Skjer ikke dette, kan man kontakte Fylkesmannen.

– Når en sak blir meldt til oss, tar vi stilling til om pliktene har blitt overholdt eller ikke. Skolen har mange delplikter når de får inn en mobbesak, forteller Skogerbø..

I nesten 80 prosent av klagene Fylkesmannen mottok i fjor, hadde ikke pliktene blitt oppfylt.

Flere saker i byene

På toppen av fylkeslisten finner vi Stavanger kommune. I andre store norske byer er det også mange innmeldte saker. Utdanningsdirektøren mener ikke at det betyr at de har gjort en dårlig jobb for å forebygge mobbing.

– Det kan også være et signal om at disse skolene er flinke til å informere om muligheten for å ta kontakt hvis barna ikke har det bra.